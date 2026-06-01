Finanzas

¿Qué ha pasado con las cooperativas tras el cierre de Coopeservidores? Analizamos el estancamiento de su cartera

Lejos del auge histórico, las cooperativas en Costa Rica asumen un periodo de estabilización que podría extenderse por más años. El endurecimiento normativo y un menor apetito de riesgo transforman la estrategia de negocio del sector.

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Por Marcia Solano Miller

La cartera de crédito de las cooperativas en Costa Rica se encuentra en un periodo de estancamiento tras dos años de la declaración de inviabilidad de Coopeservidores, lo que dicta una pausa sobre el auge que antes caracterizó a este sector.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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