Finanzas

¿Qué incluyó el último plan fiscal que tuvo Costa Rica durante el gobierno de Carlos Alvarado y qué frutos dio?

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Por Redacción EF

Cuando Carlos Alvarado Quesada llegó a la presidencia en mayo de 2018, heredó un Estado al borde del precipicio fiscal. El déficit financiero del Gobierno Central rondaba el 7% del Producto Interno Bruto, la deuda pública escalaba sin freno y las calificadoras internacionales miraban a Costa Rica con creciente desconfianza. La urgencia no era retórica: había riesgo real de que el país perdiera acceso a los mercados de deuda. Seis meses después, el 3 de diciembre de ese año, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley N.° 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la reforma fiscal más profunda que el país había intentado en casi dos décadas. Este es el recuento de qué contuvo esa ley y qué transformaciones dejó.








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Redacción EF

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