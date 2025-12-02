¿Qué pasa si invierte ¢231.000 de su aguinaldo en un CDP en Costa Rica? Esto es lo que ganaría en seis o doce meses

El aguinaldo está a la vuelta de la esquina y, junto con él, las decisiones sobre cómo aprovechar ese ingreso extra que llega cada diciembre.

Entre pagos pendientes, marchamo, útiles escolares y uno que otro gusto, muchas personas también contemplan destinar al ahorro una parte de este monto que, según la ley, se debe pagar a más tardar el 20 de diciembre de cada año.

Para quienes van por esa ruta, un certificado de depósito a plazo (CDP) se mantiene como una alternativa accesible, simple y segura.

Este instrumento permite elegir cuánto invertir, por cuánto tiempo y en qué moneda. Incluso, una buena parte de las entidades financieras del país permiten abrirlo en línea sin mayor trámite para facilitar el proceso.

Eso sí, cada institución fija montos mínimos de inversión: algunos permiten empezar desde ¢10.000 o $50, mientras otros piden cifras más elevadas.

Por supuesto, la elección del plazo y la moneda está muy vinculada a la meta; si el objetivo es algo cercano, como financiar un viaje dentro de unos meses, un CDP a corto plazo podría ser suficiente. Pero para metas más largas, los certificados más extensos son mejores.

También influye la tolerancia al riesgo: quienes creen que el tipo de cambio podría subir en los próximos meses a veces prefieren ahorrar en dólares para, al vencimiento, convertirlos a colones y obtener una ganancia adicional si el precio, en efecto, incrementa.

La diversificación también juega un papel importante, pues en lugar de colocar todo el aguinaldo en un único CDP o en una sola moneda, algunas personas reparten el dinero entre varios para reducir riesgos y aumentar oportunidades de obtener más ganancia.

Con las tasas actualizadas, es posible hacer estimaciones sobre cuánto podría ganar una persona al ahorrar parte de su aguinaldo.

Con esto, El Financiero realizó los cálculos tomando como referencia a alguien que reciba en diciembre un aguinaldo de ¢462.200, correspondiente al salario base utilizado para multas, penas legales y tributarias; y que considere ahorrar el 15%, 30% o 50% de esa cifra (equivalentes a ¢69.330, ¢138.660 y ¢231.100) en un CDP desmaterializado.

Las tasas de interés anuales de referencia que se utilizarán para estos ejemplos son de la entidad financiera que otorga mayores rendimientos por los instrumentos desmaterializados, según una recopilación de datos que hizo este medio a finales de octubre.

CDP en colones

En moneda nacional, los rendimientos más altos para un certificado a seis meses rondan el 5,34%, mientras que los plazos de un año ofrecen tasas que llegan hasta el 6,57%, según los datos disponibles en 14 entidades financieras.

Con esos premios, una persona que coloque en diciembre ¢69.330, dentro de seis meses podría recibir al vencimiento alrededor de ¢71.181.

En cambio, si invierte ¢138.660 obtendría cerca de ¢142.362 y, si deposita ¢231.100, recibiría aproximadamente ¢237.270. Las ganancias en estos casos se moverían entre ¢1.851 y ¢6.170.

Si la inversión se mantiene durante 12 meses con la tasa más alta disponible (6,57%), la persona podría recibir cerca de ¢73.885, ¢147.770 o ¢246.283 según el monto inicial, lo que representa ganancias que van desde ¢4.555 hasta ¢15.183.

CDP en dólares

En el caso de los CDP en dólares, las tasas más altas disponibles para un plazo de seis meses rondan el 3,71%, mientras que para un año pueden llegar hasta el 4,84%.

Para actualizar las estimaciones, se convierte cada monto en colones con el tipo de cambio de venta indicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) al 30 de noviembre del año en curso, que se ubica en ¢496,39.

Con este valor, los montos de ¢69.330, ¢138.660 y ¢231.100 se transforman en inversiones aproximadas de $139,67, $279,34 y $465,56.

Si estas cifras se colocan en un CDP a seis meses con una tasa del 3,71%, al vencimiento la persona recibiría cerca de $142,26 en caso de invertir $139,67.

El premio sería alrededor de $284,52 de haber abierto el certificado con $279,34; y aproximadamente $474,20 si destinó $465,56. Los premios generados en estos tres casos irían desde $2,59 hasta $8,64.

Ahora bien, si la persona prefiere un CDP a un año plazo y aplica la tasa más alta disponible, de 4,84%, los resultados serían mayores.

Las inversiones crecerían aproximadamente hasta $146,43, $292,86 y $488,09, respectivamente, lo que representa rendimientos que van desde $6,76 hasta $22,53 al finalizar el periodo pactado.

Para quienes creen que el tipo de cambio aumentará dentro de un tiempo, un CDP en dólares podría ofrecer un doble beneficio: los intereses del instrumento y una posible ganancia cambiaria al vender los dólares a un precio mayor del que fueron comprados.

Esto solo ocurriría si el dólar sube el próximo año, pero es un elemento que algunos ahorrantes toman en cuenta al definir la moneda de su inversión.