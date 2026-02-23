Finanzas

¿Qué pasaría si se entrega el ROP a mayores de 59 años? Un análisis sobre los riesgos para Costa Rica y la vejez

Activos de personas mayores a 59 años representan el 15% del total del ROP

Por Marcia Solano Miller

Entregar el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) forma simultánea y total a los afiliados próximos a pensionarse no sería un simple alivio individual; podría erosionar el valor de los propios ahorros y generar tensiones capaces de sacudir el mercado financiero nacional.








