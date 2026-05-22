¿Qué pasó con el tipo de cambio esta semana en Costa Rica? Banco Central retomó intervenciones

El tipo de cambio mostró una relativa estabilidad durante la última semana en Costa Rica, luego de que el dólar pasara de ¢453,48 el viernes pasado a cerca de ¢453 hoy, manteniéndose prácticamente sin variaciones.

El tipo de cambio se ha mantenido bajo el rango de los 600 colones por dolar desde mediados de diciembre de 2022. (Fotocomposición en Canva/Shutterstock-Rafael Pacheco/Fotocomposición en Canva/Shutterstock-Rafael Pacheco)

Esta es la cifra más baja en los registros públicos del Banco Central de Costa Rica para el Monex (donde se transa la moneda). Los datos llegan hasta noviembre del 2006, casi 20 años atrás.

Pese a la aparente calma, el comportamiento del mercado cambiario estuvo acompañado de importantes intervenciones por parte del Banco Central de Costa Rica para contener fluctuaciones abruptas en el precio de la divisa.

Según los datos reportados, el Banco Central intervino al comprar operaciones de estabilización por un monto de $4,67 millones el lunes, $18,5 millones el martes y otros $15 millones este viernes, para un total de $38,168 millones.

Estas operaciones reflejan la persistente abundancia de dólares en el mercado nacional, fenómeno que ha fortalecido significativamente al colón durante los primeros meses del 2026.

Pablo González, economista de Mercado de Valores, indicó que el mercado Monex continúa registrando volúmenes de negociación inusualmente altos, aunque las fuerzas que impulsan nuevas caídas del dólar han perdido intensidad en las últimas semanas.

De acuerdo con el economista Gerardo Corrales, la presión sobre el tipo de cambio durante el primer cuatrimestre responde a una combinación de factores extraordinarios que incrementaron la oferta de divisas.

Entre ellos destacan ingresos no recurrentes relacionados con la transacción entre Florida Ice and Farm Company y Heineken, así como ventas de dólares realizadas por operadoras de pensiones complementarias para fortalecer liquidez en colones y el exceso de dólares.