Finanzas

¿Qué pasó con el tipo de cambio esta semana en Costa Rica? Banco Central retomó intervenciones

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El tipo de cambio mostró una relativa estabilidad durante la última semana en Costa Rica, luego de que el dólar pasara de ¢453,48 el viernes pasado a cerca de ¢453 hoy, manteniéndose prácticamente sin variaciones.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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