¿Qué propósitos financieros debe priorizar para iniciar el 2026?

El inicio de un nuevo año representa una oportunidad única para reflexionar sobre el manejo del dinero y establecer metas concretas que fortalezcan la salud financiera. Según expertos, la mayoría de las personas no fracasan por falta de ingresos, sino por ausencia de planificación y hábitos sólidos. En el contexto costarricense, donde la inflación y el costo de vida ejercen presión constante sobre las familias, definir propósitos financieros claros se convierte en una necesidad estratégica para alcanzar estabilidad económica.








