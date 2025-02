¿Quiere invertir en bitcóin o en el S&P500? Dos nuevos fondos de inversión en Costa Rica le permitirán hacerlo

La sociedad administradora de fondos de inversión del Banco Nacional (BN Fondos) anunció, este jueves 20 de febrero, el lanzamiento de dos fondos que permitirán invertir en bitcóin y en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos (Índice de Standard & Poor’s 500, S&P500).

Se trata de los fondos de inversión BN ETF Bitcoin y BN ETF 500. El monto mínimo para empezar a invertir en estos fondos es de $100. A través de la aplicación del banco, después las personas pueden hacer inversiones sucesivas de al menos $1.

Según informó la entidad, ambos son los primeros fondos de inversión de este tipo en Costa Rica y Centroamérica.

¿En qué invierten?

El primer fondo en mención invierte en una cartera de ETF (Fondos de Inversión Cotizados) con exposición al bitcóin.

“El ETF del bitcóin fue autorizado relativamente reciente por la SEC (Security Exchange Commission) (...) Nosotros le veníamos dando seguimiento a eso porque queríamos lanzar un fondo que invirtiera en ese ETF (...) La regulación no permite invertir en algo que no sea un valor y el bitcóin no puede ser considerado regulatoriamente un valor, pero el ETF sí. El fondo lo que hace es invertir en el ETF que se comporta a como se comporta el valor del bitcóin”, comentó Pablo Montes de Oca, gerente general de BN Fondos.

De acuerdo con el funcionario, los interesados en el fondo BN ETF Bitcoin invierten en dólares, ven los resultados en dicha moneda, hacen el retiro en esa divisa y la cantidad de dólares a recibir estará en “función del comportamiento del bitcóin”.

El otro fondo, por su parte, invierte una cartera de ETF que se mueve en función del S&P500. Este índice refleja el comportamiento de las acciones de las 500 mayores empresas por capitalización que cotizan en las bolsas de Nueva York y Nasdaq.

“Si el valor de esas 500 empresas sube, el ETF va a subir de precio y por lo tanto la inversión que hacen los inversionistas va a subir de valor”, dijo Montes de Oca.

El fondo BN ETF 500 no cobra comisión de salida.

¿A quién están dirigidos?

Ambos productos están diseñados para personas con un horizonte de inversión a largo plazo (al menos cinco años).

Por ende, están creados para inversionistas con un perfil “agresivo”, es decir, aquellos que están dispuestos a sufrir pérdidas con tal de “ganar rendimientos interesantes”. Sin embargo, de acuerdo con el gerente general de BN Fondos, el prospecto también dice que están disponibles para quienes quieren exponer una “parte pequeñita” de su patrimonio.

Recuerde que antes de invertir en un instrumento financiero es importante que conozca cómo funciona, porque es la única forma para desarrollar un criterio sobre si el rendimiento recibido está alineado con el riesgo del instrumento.

