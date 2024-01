¿Quiere viajar en crucero? Este el precio de navegar por el Caribe, Alaska, Suramérica y el Mediterráneo

La Asociación Internacional de Líneas de Crucero (CLIA, por sus siglas en inglés) estima que durante este 2024 viajarán alrededor de 36 millones de turistas en cruceros. Esto supone un incremento del 21,2% respecto a las cifras de 2019.

El destino favorito de los cruceristas sigue siendo el Caribe, según la CLIA. Para navegar por esta ruta, hay opciones con visa (saliendo de Estados Unidos) o sin ella (zarpando en Panamá o Cartagena, Colombia). Los precios, claramente, varían.

Por ejemplo, el Wonder of the Seas, de Royal Caribbean, programado del 24 al 31 de marzo de 2024, zarpará desde Puerto Cañaveral, Florida. El aeropuerto internacional más cercano al sitio del embarque es Melbourne, Orlando.

Si un costarricense desea ir de paseo en este crucero y aterrizar en el aeropuerto mencionado, podría comprar los tiquetes aéreos con Delta. Los boletos ida y vuelta costarían alrededor de $920, según una cotización que hizo El Financiero la mañana del pasado 16 de enero para una persona que viaje del 23 de marzo de 2024 al 1.° de abril en clase turista.

Las fechas de los vuelos fueron esas porque la recomendación es llegar a la ciudad de embarque al menos un día antes. Al regreso, se puede viajar en la tarde o en la noche del desembarque e incluso al día siguiente, para llegar con buen tiempo al aeropuerto.

Ahora bien, el precio del crucero por persona en ocupación doble y en cabina interior va desde los $1.539. Según el sitio web de la empresa, la tarifa incluye: alojamiento; desayunos, almuerzos, cenas y snacks; jugos artificiales, agua no embotellada, té y café; entretenimiento a bordo para jóvenes, adultos y niños; espectáculos y shows estilo Broadway; e impuestos y propinas.

En el itinerario aparece que la embarcación realizará escalas en Cococay, Las Bahamas; Cozumel, México; Roatán, Honduras; y Costa Maya, México.

En resumen, en tiquetes aéreos y en el boleto para ir en el crucero Wonder of the Seas, una persona pagaría, al menos, un aproximado de $2.460 (alrededor de ¢1,28 millones al tipo de cambio de referencia del pasado 16 de enero). A eso hay que sumarle otros rubros como los gastos (eventuales) en hospedaje previo y posterior al crucero, y el transporte.

Se estima que en este 2024 viajarán alrededor de 36 millones de turistas en cruceros.

LEA MÁS: ¿Cuáles líneas de cruceros visitan Costa Rica? Estos son los datos de la última temporada

Por su parte, si va a navegar por el Caribe pero va a embarcar en Colón, Panamá, el presupuesto varía. Royal Caribbean tiene agendado que el barco Rhapsody of the Seas navegue del 6 al 13 de abril de 2024.

Por su cercanía con Costa Rica, viajar en avión a Panamá resulta económico en comparación con otros sitios. Los boletos aéreos ida y vuelta para volar (a Ciudad de Panamá) en clase económica básica, entre el 5 y el 14 de abril de este año, pueden costar alrededor de $214,42 con Copa Airlines.

Mientras que el precio por persona en ocupación doble y en cabina interior del crucero que hace escala en Cartagena, Colombia; Willemstad, Curazao; Kralendijk, Bonaire; y Oranjestad, Aruba es de $1.498. La tarifa de este barco incluye lo mismo que el anterior.

Es decir, solo en los tiquetes aéreos y el boleto de un crucero Rhapsody of the Seas, navegar por las aguas del Caribe (sin visa) podría costarle, al menos, un aproximado de $1.712,42 (alrededor de ¢892.400 al tipo de cambio de referencia del pasado 16 de enero). A esto deberá agregarle, por ejemplo, los gastos en traslados.

Otros destinos que le pueden interesar

Si ya visitó el Caribe en crucero o no es uno de sus destinos preferidos, quizás le pueda interesar visitar Alaska, Suramérica o el Mediterráneo en una embarcación. Para darle un estimado de cuánto costaría un viaje por estas tres rutas, El Financiero hizo la investigación en la página web de varias líneas.

A grandes rasgos, este es el presupuesto mínimo que debe manejar si quiere viajar en crucero, según la ruta:

– Alaska en junio de 2024: $1.183-$1.459. En un crucero temático como el de Disney, los precios empiezan desde los $4.054. Duración: una semana.

– Suramérica en marzo de 2024: entre $1.837 y $2.128. Duración: dos semanas.

– Mediterráneo: entre $2.059 (setiembre de 2024) y $3.534,2 (agosto de 2024). Duración: una semana.

Importante: el precio del crucero varía dependiendo de aspectos como la empresa, la fecha, el itinerario, la duración, la categoría del barco y el tipo de habitación. Lo usual es que las líneas de cruceros incluyan dentro de sus tarifas el alojamiento, las comidas a bordo, algunas bebidas y entretenimiento.

Hay otros servicios como el Internet, los impuestos, las propinas o los gastos portuarios, por ejemplo, que pueden no estar incluidos en las tarifas, por lo que usted tendría que sumarlo. Ante esto, tenga presente lo que incluye su reserva.