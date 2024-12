Récord histórico: Sinpe Móvil supera en 10 meses de 2024 la cantidad y el valor de las transacciones realizadas en todo 2023

Sinpe Móvil —la herramienta que permite realizar transacciones por medio de cuentas de fondos ligadas a números telefónicos— superó en los primeros diez meses de 2024 la cantidad y el valor de las transacciones registradas en todo el 2023, por lo que este año cerrará con la marca de un nuevo récord anual.

De enero a octubre del año en curso, este servicio de pago contabilizó más de 526,8 millones de transacciones, lo cual se traduce en un incremento de 4% respecto a todo el 2023. Si se compara con los mismos 10 meses de 2023, el aumento observado es de un 30%.

La División de Sistemas de Pago del Banco Central de Costa Rica (BCCR) indicó que aproximadamente el 80% de las transacciones de Sinpe Móvil 2024 se registró en tres instituciones financieras: Banco Nacional (BN), Banco de Costa Rica (BCR) y BAC Credomatic. “Ese comportamiento es natural por el tamaño y número de cuentas de estas entidades en el sistema financiero nacional”, explicó.

Según la División, Sinpe Móvil sigue caracterizándose por ser un servicio de pagos con “bajo valor”.

El promedio de las transferencias electrónicas de dinero, de hecho, ha disminuido con el pasar de los años. Por ejemplo, en 2018, con un acumulado de 758.441 suscripciones activas, el monto promedio por transacción era de ¢19.288. Para octubre de 2024, con cerca de seis veces más de suscripciones, ese promedio disminuyó hasta ¢16.554.

Sin embargo, muchos pagos que promedian montos bajos alcanzan sumas grandes.

En total, los registros 2024 del Banco Central muestran que a través de este monedero electrónico se han transferido ¢8,7 billones. Esta cifra es la más alta que se ha registrado en la historia de la herramienta, y eso que solo contempla 10 meses del año.

Si se compara esa cantidad con la del mismo periodo del año anterior, el incremento en el valor movilizado por Sinpe Móvil es de 29%. Ahora, si se contrasta con el monto transferido durante todo el 2023, el indicador varía en un 1,5%.

Las operaciones que movilizan más colones, desde 2016, son las interbancarias, es decir, las que se hacen entre cuentas de diferentes entidades. De acuerdo con cifras del Central, desde el 2019 estas también son las operaciones que más cantidades de transacciones contabiliza.

“El récord (de 2024) se debe a varios factores, entre ellos su facilidad de uso, aumento de la bancarización y de la digitalización de la población, así como al incremento de la aceptación del servicio en la cotidianeidad de la población”, mencionó la División de Sistemas de Pago del BCCR.

Actualmente, Sinpe Móvil cuenta con 4,19 millones de suscripciones activas. Esta cantidad supera, por ejemplo, a la población en Costa Rica que tiene entre 15 y 64 años (3,48 millones), según el censo nacional de población y vivienda de 2022.

Recordemos que una misma cuenta de fondos puede estar vinculada a uno o más números de teléfono. “Un mismo cliente puede afiliar tantos números de teléfonos móviles como cuentas de fondos desee vincular al servicio”, agrega la autoridad monetaria en su sitio web.

Más datos de Sinpe en 2024

El mayor volumen transaccional de Sinpe Móvil ocurre en los días alrededor de las quincenas. Para los primeros 10 meses de 2024, el 29% de las transacciones se registraron en las fechas 1, 2, 14, 15, 16, 17, 29 y 30 de cada mes.

Con respecto a las horas, la División de Sistema de Pagos del Central detalló que la dinámica ha sido muy estable, ya que entre las 10 a. m. y 8 p. m. es cuando se produjo el 70% de las transacciones.

Eso sí, los porcentajes transaccionales más altos por hora se alcanzaron entre las 12 p. m. y la 1 p. m., y entre las 6 p. m. y las 7 p. m. Durante estas horas se registró, aproximadamente, el 15% de las transacciones de Sinpe en 2024.

El departamento del BCCR informó que no tiene información de los motivos de las transferencias, pero agregó que el volumen de operaciones realizadas sugiere que se utiliza en una gran cantidad de motivos que, “muy probablemente”, antes se realizaban utilizando billetes y monedas.

Sinpe Móvil es el monedero electrónico por excelencia y de mayor uso para la población costarricense, según el BCCR. (Alonso Tenorio)

¿Impuestos a Sinpe Móvil?

Semanas atrás trascendió, nuevamente, que el Ministerio de Hacienda quiere detectar cuáles transacciones comerciales se realizan a través de Sinpe Móvil y, así, retener lo que corresponde a impuestos, tal y como sucede cuando se paga por medio de una tarjeta.

“Lo que hemos visto es que últimamente se está pagando entre muchísimos comercios (vía Sinpe), y queremos ver cómo establecer un mecanismo en que las transacciones entre personas o familiares, que son transacciones que no tienen nada que ver con una transacción comercial, las podamos diferenciar de aquellas comerciales y asegurar la retención solo en esos casos”, dijo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, según Teletica.com.

Acosta indicó que Sinpe podría seguir funcionando para esos pagos comerciales, pero siempre que medie el uso de factura electrónica, pues así se puede hacer la retención de los impuestos (IVA y renta cuando corresponda).

Desde 2021, el uso de Sinpe Móvil fue señalado como medio para evadir impuestos. “Está siendo utilizado por mucha gente para decirle: ‘si me paga por Sinpe, no le cobro el IVA y no hay factura’”, describió Elián Villegas, ministro de Hacienda en aquel entonces, en una entrevista publicada por el periódico La Nación.