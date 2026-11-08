Finanzas

Recordatorios personalizados podrían elevar un 51% la cantidad de clientes que ahorran extra para su pensión

Por Redacción EF

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Un cambio en la redacción de un recordatorio podría ayudar a que más personas realicen aportes adicionales para su jubilación. Una investigación estima que adaptar el mensaje a cada cliente elevaría del 4,53% al 6,86% la proporción de quienes hacen una contribución extra: un incremento relativo del 51% frente a enviar a todos una misma comunicación centrada en las pérdidas de no ahorrar.








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Redacción EF

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