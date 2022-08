¿Regresa el premio por invertir en colones? Aumento de tasas indica que existe una recuperación

Luego de casi dos años en los que el premio por ahorrar e invertir en colones fue negativo, los recientes aumentos en las tasas de interés del Banco Central de Costa Rica (BCCR) le han devuelto parte del atractivo perdido a la moneda local.

¿Son estos ajustes suficientes para levantar el alicaído incentivo de los instrumentos en colones? Expertos consultados por El Financiero consideran que hay muestras de una recuperación.

Colón de capa caída

La desincentivación en la que se sumergió el colón fue un efecto secundario de la política expansiva que tomó el Central como forma de reducir los impactos de la crisis sanitaria por covid-19 sobre la economía.

Durante gran parte de la pandemia, el BCCR bajó sus tasas de interés para promover la colocación de crédito e incentivar la recuperación en la actividad económica del país. Incluso el suelo histórico de su Tasa de Política Monetaria (TPM) predominó durante gran parte de la pandemia: entre junio de 2020 y diciembre de 2021 con apenas un 0,75% en la TPM.

El mundo pone hielo a la economía y su inflación, ¿cómo sufrirá su bolsillo?

Para medir cuán grande fue esta desincentivación de la moneda nacional basta con ver la salida hacia el extranjero de las inversiones de las operadoras de pensiones complementarias. Entre marzo de 2020 —mes en la que inició la pandemia en Costa Rica— y junio del 2022, el porcentaje de la cartera del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) que se invertía fuera del país creció un 252,74%. En ese mismo lapso, la dolarización del portafolio del ROP se duplicó en búsqueda de mejores rendimientos lejos de los colones.

Para que sea atractivo el ahorro o la inversión en una moneda con tendencia a la depreciación, como el colón, sus tasas deben tener un colchón por encima de las de los dólares —una moneda fuerte— de suficiente tamaño como para que el premio compense las expectativas de devaluación cambiaria. Este no fue el caso durante gran parte de los últimos dos años con una Tasa Básica Pasiva (TBP) que apenas superaba por poco más de un punto porcentual a la Tasa Efectiva en Dólares (TED), al mismo tiempo que el colón caía en una espiral de depreciación que no cesaría hasta julio del 2022.

La TBP es la referencia para las operaciones en colones, mientras que la TED cumple la misma función en el mercado interno para las operaciones en la divisa. Es decir, a estos indicadores están relacionados los premios que dan los intermediarios financieros por captar recursos.

¿Por qué todo está tan caro? La inflación explicada en cuatro gráficos y una tabla

Cuando se suman los bajos intereses más una agudización en la tendencia de depreciación del colón con respecto al dólar, no es de extrañar que la dolarización del ahorro fuera una constante durante el último año. Mientras que los saldos en las cuentas de ahorro en colones del sistema financiero empezaron a desacelerarse hasta decaer, los de las cuentas en moneda extranjera mantuvieron un crecimiento continuo.

Inclusive en el pasado julio, cuando los premios por invertir en la moneda nacional ya estaban presentes, no se detuvo el decrecimiento en los saldos, los cuales cayeron un 11,16% con respecto al mismo mes del año anterior. Durante el mismo periodo, el ahorro en dólares creció un 24,91%.

Signos de vida

Pese a que todavía no se refleja en las cuentas de ahorro, Róger Madrigal, presidente del BCCR, considera que el colón ya está recuperando su atractivo. “Ahora vemos una mejora en el premio por ahorrar en colones después de muchos meses, tal vez más de la cuenta, con premio negativo”, dijo el jerarca en la presentación del Informe de Política Monetaria el pasado 27 de julio.

Durante dicha presentación, Madrigal diagnosticó que los ajustes en las tasas de interés en colones y los cambios en las expectativas de la presión cambiaria han puesto los rendimientos de los colones en terreno positivo.

¿Ahorrante primerizo? Conozca cinco instrumentos que le ofrece el mercado para sus primeras inversiones

El ajuste hacia el alza en la TBP se ha intensificado particularmente a partir del segundo semestre del 2022. Entre el 1 de junio y el 11 de agosto la tasa ha subido 1,56 puntos porcentuales, lo que equivale a un incremento del 50% en poco más de dos meses.

“Con esta subida más intensa que ha hecho el Banco Central las personas ya sienten que se está pagando suficiente por encima de los dólares como para compensar la expectativa de pérdida de valores entre una moneda y la otra”, explica Jorge Corrales, gestor de portafolios de Acobo.

Actualmente la TBP está 3,14 puntos porcentuales por encima de la TED. Melvin Garita, gerente de BN Valores, también considera que esas diferencias de rendimiento ya constituyen un incentivo para invertir en colones. “Sin embargo, estos movimientos aún no se presentan en nuestro mercado de capitales secundario, debido en parte a la liquidez y poca profundidad del mismo. En resumen, podríamos decir que el premio por invertir en colones se ha recuperado en el mercado bancario, pero no así en el mercado bursátil”, considera Garita.

Corrales menciona que el premio ya no está solo en el papel, sino que el mercado lo está empezando a notar. “Hemos visto un mayor apetito de los inversionistas por instrumentos en colones, un apetito que estaba bastante caído con respecto a hace unos dos o tres meses. Eso lo que me indica es que los diferentes agentes económicos ya están persiguiendo las tasas en colones”, dice.

La Tasa Pasiva Negociada neta en moneda nacional —un promedio ponderado por la captación a plazo de cada grupo de intermediarios financieros— ha crecido 2,09 puntos porcentuales (un 50,48%) en lo que va del 2022 en plazos de un año (350 a 539 días). En ese mismo lapso, pero en dólares, la subida ha sido más marginal con un 4,12%.

Esto no significa que la dolarización ya no sea atractiva. En tiempos de incertidumbre como los que vive el mundo actualmente bajo presiones inflacionarias generalizadas, la divisa estadounidense suele ser el refugio por excelencia. Además hay que tomar en cuenta que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) también está en un proceso de aumento en sus tasas, lo cual también subirá los rendimientos del dólar. Sin embargo se espera que el Banco Central de Costa Rica mantenga la proporcionalidad de los ajustes de la FED de tal manera que el premio por la moneda nacional no se pierda totalmente.