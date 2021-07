Rodrigo Cubero: Probabilidades de que inflación suba por encima del rango meta son bajas

Rodrigo Cubero, presidente del BCCR 27/07/2021 San José. Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Este viernes 30 de agosto el Banco Central de Costa Rica presentó la revisión del programa macroeconómico, donde proyectó un crecimiento más elevado de la economía. En específico la entidad aseguró que llegaría a un 3,9%; es decir, un punto porcentual (p.p) más de lo que se esperaba en abril anterior.

Asimismo, la producción también crecería un 0,1 p.p. más de lo que se había calculado para el 2022 y podría llegar a un 3,7%

Pese a que el país muestra una revisión al alza de sus expectativas de crecimiento, las proyecciones son bajo el supuesto de que el país siga en una línea de desarrollo económico. Sin embargo, hay algunos factores internos y externos que pueden afectar el proceso de reactivación económica.

[ Economía crecería 3,9% este año, cifra más alta que lo previsto en abril ]

A nivel internacional uno de los principales riesgos para un país importador de materias primas como Costa Rica es el aumento de estos precios, en específico de los hidrocarburos. Con el crecimiento económico la mayor demanda aunada a factores de oferta (como en petróleo y alimentos) ha llevado a un incremento en sus precios y a un repunte de la inflación en algunos países lo que podría afectar a nuestro país.

EF conversó con el presidente del Banco Central de Costa Rica, Rodrigo Cubero, para conocer el detalle de los motivos que presionan al alza la expectativa de crecimiento y cuáles son algunos de los riesgos que podría enfrentar el país ante este crecimiento. Aquí un extracto de la entrevista.

1. Cuando vimos las cifras macroeconómicas en abril usted nos comentaba que si el turismo se hubiera recuperado al ritmo que tenían proyectado hubieramos, el aumento hubiera sido significativo. ¿Qué tanto sigue afectando la desaceleración en el sector turismo en este proceso de reactivación económica?

Lo que tuvimos fue un mal primer trimestre, el ingreso de turistas fue mucho menor de lo que esperábamos y eso nos llevó una revisión a la baja en nuestro informe macroeconómico de abril. A partir de abril hemos visto todo lo contrario, una llegada de turistas más alta de lo que se había proyectado en este periodo. Ahora lo que estamos previendo un mayor crecimiento.

2. ¿Cómo esperan ver una recuperación cuando ya se distribuyeron los recursos de las líneas de crédito, hay sectores que aseguran no están viendo la recuperación y la principal operación de ‘crédito’ en las entidades financieras son readeacuaciones o prórrogas de operaciones ya vigentes? ¿Qué cambios hay en el segundo semestre que puedan promover un mayor crecimeinto?

Lo que estaríamos viendo en un aumento generalizado del otorgamiento de crédito, pero entendemos que hay unas industrias más afectadas que otras y es posible que no demanden tantos créditos nuevos para expandir actividades porque siguen afectadas, sino que demanden créditos para capital de trabajo y créditos para readecuación de operaciones existentes.

Eso en sí mismo no representa un aumento en el saldo de crédito, es decir uno puede readecuar toda la cartera crediticia y no ver ni un solo colón de aumento en ese saldo. En el aumento del crédito estamos proyecto nuevos créditos a las diferentes industrias, algunas con mayor participación porque han sido menos afectadas que otras.

Los intermediarios financieros tienen suficiente liquidez y la demanda de crédito va a ser fundamental para el proceso de reactivación económica. Hay una disponibilidad de recursos importantes, conforme vaya mejorando la incertidumbre y la economía de los diferentes entes uno esperaría que la demanda de crédito vaya repuntando y el saldo de crédito aumentando.

3. La mejora que se da en la producción del país de enero hasta ahora es bastante significativa, ¿el principal impulso es a raíz de la demanda externa o también hay un componente de consumo de los hogares?

En el cambio de las proyecciones para el 2021 pesó fundamentalmente la demanda externa. Esto no quiere decir que no haya una recuperación del consumo, ya tenemos una recuperación importante.

En el 2020 en lo más crudo de la pandemia sí vimos caer el consumo de los hogares, pero en este 2021 estamos viendo un repunte importante, una tasa de crecimiento del 1,6% y otro 1,6% en el 2022. Pero lo que explica esa revisión al alza de un punto porcentual son las mejores perspectivas para la economía internacional.

También hay cosas que agregan en el margen, como la campaña de vacunación y una mejor confianza.

4. ¿Han podido volver a medir u observar nuevos resultados de la transmisión de la Tasa de Política Monetaria (TPM) al resto de tasas? ¿Se puede decir que el mecanismo se ha depurado o vuelto más eficiente?

Sí yo creo que se volvió más rápido y eficaz en el sentido que vimos una traslación más rápida a las tasas de mercado y una aprobación más completa en este ciclo de reducción de la Tasa de Política Monetaria. Las estadísticas muestran la forma en que las tasas de depósitos y tasas activas básicamente se han venido a la baja con la TPM y esa transmisión fue más rápida en comparación con el pasado. En el sentido que por cada 100 puntos base de reducción en la TPM tenemos una reducción más fuerte en las tasas de depósitos y créditos del mercado nacional.

Tenemos ya más de un año de no tocar al TPM y en las últimas semanas lo que hemos visto es que se están estabilizando las tasas y este proceso de traslación parece haberse cumplido.

5. ¿Por qué están tan seguros que esta inflación se detendrá? ¿Cuánta es la tolerancia que tiene Costa Rica ante el aumento a nivel internacional de los precios materias primas, y en especial de los derivados del petróleo?

Nosotros tenemos un instrumental de modelaje para proyectar la inflación hacia delante pero no es perfecto y por supuesto puede tener errores y además siempre hay eventos inciertos.

La incertidumbre en el caso de la inflación tiende a ser menor, pero eso no quiere decir que estemos plenamente seguros de que se va a mantener. Claramente los riesgos están sesgados al alza. ¿Qué significa esto? Que en este momento sí hay riesgos para que la inflación suba por encima de la proyección del Central.

Las probabilidades son relativamente bajas de que suba por encima de la meta o rango de tolerancia del BCCR, todavía la mayor parte de la zona de probabilidad se mantiene por debajo de meta de inflación por lo cual parece menos probable que el indicador exceda, pero pueden haber choques adicionales.

No se puede minimizar el aumento en los precios del petróleo, ha sido bajo su efecto en la inflación, pero el aumento de los precios ha sido bastante fuerte. Debemos mantenernos vigilantes de los precios de las materias primas, que también ha redundado en una mayor tasa de variación en los precios al productor, para que no se traduzca en un mayor precio para los consumidores y que si lo hacen no excedan la meta de inflación al Central.

Si vemos que esto (aumento significativo en la inflación) empieza a suceder pues estaremos listos y si es necesario cambiaremos la política monetaria expansiva.