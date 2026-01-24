Finanzas

ROP en 2025: ¿Cómo se movieron los rendimientos y cuáles operadoras lideraron el crecimiento de fondos?

Revisamos el comportamiento que mostraron los rendimientos y los activos de las OPC que gestionan el ROP durante 2025

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

En 2025, las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) que administran el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) de los costarricenses mostraron un comportamiento en rendimientos y activos mayormente positivo después de una breve caída en abril de 2025, aunque con diferencias claras entre ellas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaROP2025activosoperadorasrendimientos realesOPC
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.