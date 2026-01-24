ROP en 2025: ¿Cómo se movieron los rendimientos y cuáles operadoras lideraron el crecimiento de fondos?

En 2025, las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) que administran el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) de los costarricenses mostraron un comportamiento en rendimientos y activos mayormente positivo después de una breve caída en abril de 2025, aunque con diferencias claras entre ellas.

En un esquema de ahorro a largo plazo que compete a alrededor de tres millones de afiliados, lo relevante no es un dato aislado, sino la tendencia que se construye con el paso de los años y la forma en que cada operadora gestiona los recursos.

Para comprender lo ocurrido en 2025, conviene partir de dos conceptos básicos. El primero son los rendimientos, que indican cómo crecieron los fondos a partir de las inversiones realizadas. El segundo es el tamaño de los activos administrados, que muestra cuánto dinero gestiona cada operadora dentro del sistema.

Revisamos el comportamiento que mostraron los rendimientos y los activos de las OPC que gestionan el ROP durante 2025. (Canva)

La Superintendencia de Pensiones (Supén) maneja el rendimiento anual, que brinda un panorama sobre el crecimiento de los fondos durante un periodo específico de 12 meses.

De acuerdo con los datos de la institución, el año anterior este indicador tuvo un desempeño positivo en la mayoría de las operadoras, incluso con patrones similares, como una caída en abril que se recuperó en pocos meses.

Este hecho se relaciona, como analizó El Financiero en julio, con las políticas arancelarias que impuso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; cerca de un 37% de los fondos del ROP se encuentran invertidos en el extranjero, por lo que son susceptibles a los movimientos globales.

El rendimiento anual de 2025 que más destacó fue el de Popular Pensiones, pues inició y terminó el año con los valores más altos en comparación con las demás. En enero, la cifra fue de 11,21%, y cerró en diciembre con 12,17%.

En el otro extremo se halla Vida Plena, que presentó el valor más bajo en enero (7,69%). No obstante, fue la OPC de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la que ocupó ese lugar al final del año con un 8,61%.

El rendimiento a tres años amplía el panorama, pues aunque las similitudes entre operadoras confirman que su desempeño hacia el alza a lo largo del año se mantiene, es posible apreciarlo a mayor detalle.

En general, la rentabilidad osciló entre 1,94% y 12,49%. Sin embargo, en este caso el liderazgo de las operadoras fue distinto.

Mientras que Vida Plena encabezó la lista en enero de 2025 con un 3,54%, fue BAC Pensiones la líder en el último mes al cerrar con 13,30%.

En contraparte, nuevamente fue la OPC de la CCSS la que tuvo la cifra más baja en enero (1,94%), y también lo hizo en diciembre con 10,04%.

El comportamiento fue claro: el año inició con una fuerza hacia el crecimiento, se desaceleró y hasta disminuyó entre marzo y abril para después aumentar de manera casi constante.

Eso sí, ese incremento se interrumpió en octubre, cuando hubo una baja en todas las operadoras que, en pocos casos, se recuperó ligeramente dos meses después, como le ocurrió a BAC Pensiones.

Ahora bien, los rendimientos a cinco años evidencian un movimiento con más cambios durante 2025.

Popular Pensiones dominó este indicador durante todo el año, con rendimientos entre 6,18% y 7,33%.

La operadora que empezó con menor desempeño fue BCR Pensión, con 5,15% en enero. Pero en diciembre, la OPC de la Caja volvió a aparecer con el más bajo tras terminar el periodo analizado con un 5,43%.

Es relevante observar el rendimiento histórico, que refleja el comportamiento acumulado de los fondos a lo largo del tiempo.

La mayoría de las operadoras se mantuvo por debajo de 6%. La única en superar ligeramente ese umbral en diciembre fue la OPC de la CCSS, al presentar un valor de 6,03%.

En cambio, la que tuvo el rendimiento más bajo ese mes fue BAC Pensiones, con 5,45%.

Activos administrados

Al cierre de 2025, el liderazgo por activos administrados fue claro: Popular Pensiones concentró un marcado volumen de recursos del ROP, por un valor aproximado de ¢5,8 billones a diciembre.

Este monto representa la mayor porción del ahorro obligatorio del sistema y consolida a esta operadora como la que posee mayor cantidad de activos, una posición que mantuvo durante todo el año, con un crecimiento mensual sostenido a partir de marzo.

En el segundo eslabón se ubicó BN Vital, que cerró el año con cerca de ¢2,7 billones en activos administrados.

Aunque lejos del líder, fue la segunda operadora con mayor volumen de recursos y mostró un aumento constante a lo largo de 2025.

Le siguió BAC Pensiones, con activos cercanos a ¢2,2 billones al cierre del año. Su crecimiento fue gradual y le permitió mantenerse en una posición intermedia dentro del mercado.

Si se compara el inicio y cierre del año, se observan diferencias claras en cuánto aumentó el tamaño de cada entidad.

En todos los casos, el comportamiento anual fue al alza. Sin embargo, Popular Pensiones fue la operadora que más incrementó sus activos en términos absolutos; entre enero y diciembre, sus recursos crecieron en aproximadamente ¢745.000 millones, al pasar de cerca de ¢5,1 billones a ¢5,8 billones.

En segundo lugar se ubicó BAC Pensiones, con un aumento cercano a ¢322.000 millones durante el año.

BN Vital ocupó el tercer puesto en crecimiento de activos, con un incremento aproximado de ¢283.000 millones en 2025.

En contraste, la que menos incrementó los activos fue la OPC de la CCSS; en todo el año, sus recursos aumentaron en apenas ¢6.000 millones.