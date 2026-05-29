Finanzas

ROP retoma rendimientos positivos tras periodo de volatilidad en 2026

Los fondos del ROPC en Costa Rica registran rendimientos positivos en abril y mayo de 2026; superan la volatilidad de primeros meses del año

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Por Marcia Solano Miller

Los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) muestran señales de recuperación tras las variaciones registradas a inicios de 2026, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados internacionales y movimientos en el tipo de cambio.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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