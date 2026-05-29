ROP retoma rendimientos positivos tras periodo de volatilidad en 2026

Los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) muestran señales de recuperación tras las variaciones registradas a inicios de 2026, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados internacionales y movimientos en el tipo de cambio.

De acuerdo con un comunicado divulgado por la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), durante abril y mayo de 2026 todas las operadoras volvieron a reportar rendimientos positivos, luego de las minusvalías observadas en febrero y marzo.

Estas caídas estuvieron asociadas, principalmente, a la volatilidad de mercados internacionales, la apreciación del colón frente al dólar, las tensiones militares en Medio Oriente y las consecuentes caídas en indicadores como el Nasdaq y el S&P 500.

El comportamiento del año refleja fluctuaciones que responden a condiciones propias de los mercados financieros: mientras enero cerró con resultados positivos de hasta un 1,21%, los meses siguientes registraron retrocesos temporales.

Posteriormente, abril marcó un punto de inflexión con una recuperación mensual significativa, con rendimientos mensuales que oscilaron entre 2,23% y 4,49%.

Al 21 de mayo, las operadoras ya mostraban nuevamente cifras positivas acumuladas en el año, con resultados entre 0,26% y 2,64%.

El economista y exsuperintendente de pensiones Édgar Robles explicó que este comportamiento responde a la evolución natural de los mercados, donde los periodos de ajuste suelen ser seguidos por etapas de recuperación.

“Cualquier pérdida temporal ya fue recuperada y los fondos continúan acumulando rentabilidad”, aseguró.

Robles señaló que el ROPC debe analizarse bajo una lógica de largo plazo, ya que su diseño busca generar rendimientos sostenidos en el tiempo. En este sentido, las variaciones de corto plazo forman parte del funcionamiento habitual de los instrumentos de inversión y no necesariamente reflejan un deterioro estructural del sistema.

Valor cuota crece

Uno de los indicadores clave para evaluar el desempeño de estos fondos es el valor cuota, que representa el valor de las inversiones acumuladas.

Cada aporte realizado por trabajadores y patronos se traduce en la adquisición de cuotas dentro del fondo, cuyo valor fluctúa según el comportamiento de los mercados.

“Cuando inició el sistema de pensiones complementarias en el 2001, el valor cuota rondaba los ¢1.000. Actualmente supera los ¢14.000 en promedio. Esto significa que los aportes realizados desde los primeros años del sistema se han multiplicado aproximadamente 14 veces gracias al efecto de la capitalización y del rendimiento sobre los aportes", explicó ACOP.

Robles destacó que, en cerca del 80% de los días desde la creación del fondo, observados históricamente, la mayoría presentan rendimientos positivos. De igual forma, las ganancias acumuladas en los periodos favorables superan las disminuciones registradas en momentos de volatilidad.

Además, las fluctuaciones son inherentes a cualquier esquema de inversión, por lo que evitar completamente las variaciones negativas implicaría mantener los recursos en instrumentos sin riesgo, lo que limitaría la capacidad de crecimiento de los fondos de pensión.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén), los rendimientos juegan un papel determinante en la acumulación de los recursos.

Para un afiliado joven, el 78% del monto que recibirá al momento de su retiro provendrá de las ganancias generadas por las inversiones, por encima de los aportes realizados por su patrono (17%) y los propios (5%).