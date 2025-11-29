Scotiabank anuncia la aprobación de su venta a Davivienda en Costa Rica, Colombia y Panamá

El mercado bancario regional y local vuelve a tener movimiento. Dos entidades anunciaron las aprobaciones regulatorias para unir sus operaciones en Colombia, Costa Rica y Panamá.

Se trata de Scotiabank de Canadá y Davivienda de Colombia. La transacción recibió luz verde de todos los reguladores financieros involucrados. Las entidades anunciaron el 24 de noviembre de 2025 que obtuvieron todas las autorizaciones requeridas para completar la transferencia de las operaciones bancarias del banco canadiense a la entidad colombiana. Esto consolida una de las operaciones corporativas más emblemáticas del sector financiero regional en los últimos años.

La nueva operación funcionará bajo el nombre de una nueva empresa tenedora, que en este caso se trata de Davivienda Group según un comunicado público y dirigido a clientes emitido en la ciudad de Toronto.

Precisamente el 28 de noviembre los clientes de Scotiabank recibieron un correo electrónico en el que se les anunciaba el cambio de la empresa, pero que al mismo tiempo los accesos, contraseñas y canales digitales permanecerán iguales a las condiciones de hoy. “Productos, servicios y beneficios, seguirán funcionando como siempre y no se modificarán ni serán reemplazados”, dice el mensaje a usuarios.

El anuncio también indica que será el próximo 3 de diciembre que ocurrirá el cambio, al tiempo que las personas recibirán a partir de ahora comunicaciones desde los dominios @davibank.cr y @campaigns.davibank.com.

El 6 de enero de 2025, Banco Davivienda suscribió un acuerdo con The Bank of Nova Scotia (Scotiabank Canadá) para integrar las operaciones del banco canadiense en Costa Rica, Panamá y Colombia. Tras casi un año de gestiones ante los organismos reguladores de cada jurisdicción, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió la última autorización pendiente el 24 de noviembre de 2025.

La integración pactada supone la transferencia de operaciones de Scotiabank a cambio de una participación accionaria aproximada del 20% en Davivienda Group.

En Costa Rica, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó el movimiento de estos bancos el pasado 8 de octubre. Según información publicada por La Nación, se dio una autorización para el cambio accionario y la integración de las operaciones de Scotiabank por parte de Davivienda.

Este movimiento hará que Davivienda adquiera un tamaño aún más relevante en el mercado costarricense. La adquisición hará que el banco comprador duplique su tamaño y diversifique su cartera de crédito.

¿Cuánto pesa Scotiabank en el mercado bancario? Esto es lo que Davivienda está comprando

Con datos al cierre del 2024, Davivienda no subiría hoy de escalones en la lista de quienes más prestan, ya que seguiría en el quinto lugar, detrás de los cuatro grandes bancos sistémicos del país: el Banco Nacional, el BAC, el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular. No obstante, eso no hace que el salto sea pequeño, de hecho lo acerca a codearse con esas entidades.