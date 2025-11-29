Finanzas

Scotiabank anuncia la aprobación de su venta a Davivienda en Costa Rica, Colombia y Panamá

Reguladores aprueban la integración de Scotiabank y Davivienda en Costa Rica, Colombia y Panamá. La fusión operativa inicia este 3 de diciembre; conozca los cambios para clientes y el nuevo peso del banco en el mercado.

Por Sergio Morales Chavarría

El mercado bancario regional y local vuelve a tener movimiento. Dos entidades anunciaron las aprobaciones regulatorias para unir sus operaciones en Colombia, Costa Rica y Panamá.








Sergio Morales Chavarría

Tiene más de 20 años de laborar como periodista de El Financiero. Ha estado a cargo de temas de negocios, finanzas y macroeconomía. En los últimos años se ha desempeñado como editor de temas de política monetaria, indicadores económicos y la actividad comercial. Ha ganado premios de periodismo económico y estudiado el mercado de valores local.

