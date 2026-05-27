Finanzas

¿Se recauda más IVA en Costa Rica que en el promedio de América Latina? Estudio de la OCDE muestra brechas

Un estudio elaborado por la OCDE, el BID y otros organismos internacionales detalla las razones que le impiden al país potenciar la recaudación de este impuesto

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Por Marcia Solano Miller

La tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Costa Rica es del 13%, una cifra que todos los consumidores tienen grabada en su cotidianidad. Sin embargo, lo que verdaderamente ingresa a las arcas del Ministerio de Hacienda es apenas la mitad de su potencial, lo que ubica al país por debajo del promedio de América Latina.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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