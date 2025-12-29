Finanzas

Segundo sorteo de consolación 2025: vea la lista completa de premios

Consulte la lista oficial de la JPS y verifique si las fracciones que compró resultaron favorecidas

Por Marcia Solano Miller

La Junta de Protección Social (JPS) llevó a cabo el segundo sorteo de consolación de la lotería navideña 2025 este domingo 28 de diciembre.








Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

