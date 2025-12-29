Segundo sorteo de consolación 2025: vea la lista completa de premios

La Junta de Protección Social (JPS) llevó a cabo el segundo sorteo de consolación de la lotería navideña 2025 este domingo 28 de diciembre.

El premio mayor se lo llevó el número 35 con la serie 794. La persona que cuente con esta combinación exacta y posea un entero, compuesto por diez fracciones o “pedacitos”, recibirá un monto de ¢300 millones.

El segundo por importancia es al número 44 con la serie 704. Esta combinación otorga ¢60 millones por entero, lo que equivale a ¢6 millones por fracción.

En el caso del tercero, el número 02 con la serie 466 resultó favorecido. Sus condiciones establecen un premio de ¢25 millones por entero, lo que implica que acertar número y serie con una sola fracción concede ¢2,5 millones.

El plan también incluye 20 premios de ¢1,5 millones y 77 de ¢500.000 por entero, correspondientes a los directos adicionales.

En cuanto a los de coincidencia, se entregarán 97 a los billetes con la misma serie del mayor pero con número distinto, los cuales pagarán ¢250.000 por entero y ¢25.000 por fracción.

De igual forma, se disponen 999 compensaciones para los “pedacitos” con el mismo número del mayor, pero con serie diferente, que otorgarán ¢175.000 por entero y ¢17.500 por fracción.

Este domingo el premio acumulado también arrojó un ganador con el número 46 y la serie 536, para un total de ¢425 millones repartidos en tres emisiones.

Puede revisar todas las combinaciones favorecidas y el resto de premios en la lista a continuación.

Lista de premios del segundo sorteo de consolación 2025. (JPS)

Además, puede verificar directamente sus números y series en la página web oficial de la JPS.