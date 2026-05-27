Finanzas

Seguros de desempleo alertan sobre posibles ajustes de planillas de empresas de Costa Rica hacia el cierre de 2026

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Por Marcia Solano Miller

Los seguros de desempleo aumentarían su demanda durante el segundo semestre del año, con mayor intensidad entre diciembre de 2026 y enero de 2027, ante posibles ajustes en las planillas de las empresas.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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