Finanzas

Seguros de tarjetas contra fraude en 2026: compare costos y coberturas en seis bancos

Compare las pólizas de robo y fraude de seis bancos de Costa Rica con el detalle de sus mensualidades, coberturas y exclusiones

Por Marcia Solano Miller

El uso cotidiano de tarjetas de crédito y débito para compras en línea, pagos sin contacto o retiros en cajeros se acompaña inevitablemente del riesgo de fraudes, delitos y pérdidas.








