Finanzas

Sepa cómo se calcula cuánto le tocará de excedentes por pertenecer a una asociación solidarista

Para este año, se estima una distribución de ¢60.500 millones en excedentes a los asociados; le explicamos cómo funciona el cálculo para determinar la cantidad que le corresponde

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

La distribución de los excedentes de las asociaciones solidaristas en Costa Rica está a la vuelta de la esquina, con un estimado de ¢60.500 millones para repartir, según la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaAsociaciones solidaristasConasolexcedentes2026cálculo
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.