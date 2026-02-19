Finanzas

Si su empresa tiene operaciones vinculadas debe declararlas el próximo 31 de marzo: lo que tiene que saber sobre precios de transferencia

Esta es la primera vez que se presenta esta información oficialmente ante Hacienda

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Los grandes contribuyentes, las zonas francas y las empresas con transacciones vinculadas que superen los 1.000 salarios base (aproximadamente ¢462 millones) deberán entregar por primera vez una declaración detallada al Ministerio de Hacienda el próximo 31 de marzo.








