Sindicato pide la destitución del gerente del BCR por caso SAFI y Parque Empresarial del Pacífico

La Unión de Empleados del Banco de Costa Rica (Unebanco) solicitó la destitución inmediata de Douglas Soto, gerente general del Banco de Costa Rica (BCR). La solicitud se dio debido a las polémicas compras de inmuebles por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del BCR (BCR SAFI).

Así lo informó la organización sindical este lunes 12 de agosto por medio de un comunicado de prensa.

“(Exigimos) a los miembros de esta junta directiva que se destituya de manera inmediata al señor Douglas Soto Leitón, gerente General del BCR. Y que se aperturen los procesos administrativos correspondientes para los miembros del Comité de Inversiones de la SAFI que participaron en la toma de decisiones de las inversiones en investigación”, se lee en el documento compartido por el sindicato.

Unebanco fundamenta su solicitud en diez razones, entre las cuales destacan las compras de inmuebles, aparentemente con sobreprecio, realizadas por la SAFI.

“Adicionalmente a la adquisición del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), el cual se indicó un sobreprecio de alrededor de $54 millones, se adquirieron otras 9 propiedades con sobreprecio las cuales rondan alrededor de $38 millones, haciendo un total de sobreprecio de $92 millones”, dijo el sindicato.

Los representantes sindicales reclaman que Soto habría participado, bajo la figura de presidente del Comité de Inversiones de la SAFI, cuando se vieron las compras de las nueve propiedades con supuesto sobreprecio.

“A raíz de estas nuevas publicaciones y las evidentes afectaciones a la institución, no puede seguir esta Junta Directiva en esta misma línea de pasividad, de cero accionar, convirtiéndose en una junta omisa e incumpliendo aquella labor por la que fue nombrada, que es la labor de velar, supervisar y dirigir el correcto funcionamiento del Banco de Costa Rica y de tomar acciones inmediatas cuando exista un riesgo, tanto reputacional como patrimonial, riesgo que consideramos materializado el día de hoy”, argumentó Unebanco.

También critican a la Junta Directiva por no haber hecho un auditoraje “profundo” en la SAFI.

Unebanco vincula a Soto con la posible destrucción de discos duros relacionados con la investigación de la compra del PEP. “Consideramos que la orden de eliminar la información y destrucción de los discos duros, más lo que está investigando en este momento el Ministerio Público, existe la sospecha que fue ejecutada por la autoridad en este momento que representa al banco, que es el señor gerente general, Douglas Soto”, achacó el sindicato.

BCR responde

El BCR respondió a las declaraciones de Unebanco, las cuales categorizó como “sin fundamento” por medio de un comunicado de prensa este mismo 12 de agosto.

“Lamentamos los comentarios y sugerencias del sindicato sobre la administración del BCR, los cuales no tienen ningún fundamento”, mencionó el banco. También agregó que no van a referirse a las investigaciones en curso “siguiendo la legislación vigente y en aras de no entorpecer los procesos investigativos”.

“Reiteramos que el BCR es respetuoso de los comentarios que, sin fundamento, pueda emitir Unebanco. Desde el primer momento en que surgieron dudas sobre los procesos para la adquisición de inmuebles en BCR SAFI, el BCR inició procesos de investigación internos que se mantienen en curso y develarán la verdad real de los hechos”, se lee en el comunicado.