Finanzas

Tarjetas de crédito: este hábito podría costarle hasta un 25% más en intereses, vea cómo evitarlo

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Un gran número de personas que utilizan tarjetas de crédito en el país tienen la costumbre de pagar únicamente el monto mínimo mensual. Sin embargo, desde una perspectiva de educación y salud financiera, esta práctica resulta sumamente negativa para la economía personal.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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