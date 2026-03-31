Tarjetas de débito para menores de edad: conozca las que puede adquirir para sus hijos y así enseñarles el valor del ahorro

La práctica del ahorro no es un asunto solo de adultos. Entre más temprano se enseñe, será un hábito que se convertirá en una costumbre para toda la vida. Una manera de educar financieramente a los pequeños de la casa es por medio de una tarjeta de débito con la cual comience a organizar sus gastos. Conozca las opciones que brindan siete entidades para que los menores, con supervisión de un adulto, tengan su primer plástico.

No es únicamente que los jóvenes tengan una cuenta, sino la importancia de acompañarlos de manera guiada en su uso. La familiarización con servicios financieros desde edades tempranas permite conversar sobre conceptos útiles para la administración del dinero como la creación de un presupuesto y la toma de decisiones responsables.

La oferta de entidades que las ofrecen es amplia, entre ellas destacan: Grupo Mutual, DAVIbank, Banco de Costa Rica, BAC, Banco Nacional y Banco Promerica.

Además del ahorro, la emisión de estos plásticos cuenta con múltiples beneficios para el menor como el retiro de efectivo en cajeros automáticos, compras nacionales e internacionales, la posibilidad de realizar compras por Internet y algunas opciones permiten usar billeteras digitales para efectuar pagos seguros desde dispositivos móviles.

También se pueden programar sobres de ahorro y acceso a ciertas promociones de comercios afiliados con las entidades. Al ser cuentas de débito, se generan intereses cada cierto tiempo en función del saldo disponible en la cuenta.

Otro punto importante es que después de cumplir 18 años pueden actualizar la tarjeta y obtener una para mayores de edad con la misma entidad.

Las tarjetas de débito para menores son una herramienta que permite la familiarización de los niños con el sistema financiero de forma supervisada por un adulto. (Shutterstock/Shutterstock) (Shutterstock)

Al mismo tiempo, debe tomarse en consideración que ciertas entidades cobran membresía y anualidades por el uso de las tarjetas.

Se pueden realizar otros cobros asociados, como la reposición de la tarjeta por pérdida o por retirar dinero en cajeros automáticos que no son de esa entidad.

Los trámites para que el menor obtenga uno de estos plásticos son sencillos. Se deben presentar los documentos de identidad del menor y de la persona encargada. En algunas entidades se requerirá el depósito de un monto mínimo para la apertura de la cuenta, mientras que en otras no se tendrá ningún costo por iniciar con este mecanismo de ahorro para los menores.

Algunas gestiones se pueden realizar por completo en línea mientras que otras requieren que las personas visiten una sucursal de forma presencial.

Controles parentales

Los padres de familia o tutores son parte esencial en el proceso de educación financiera por medio de las cuentas de ahorro. Por ello, es fundamental que se tengan claros cuáles son los controles parentales a los que tienen acceso para que puedan ejercer una guía adecuada a los menores, ayudándoles en su proceso de formación de hábitos financieros y de una relación saludable con el dinero.

Por ejemplo, Grupo Mutual brinda la opción de que la persona encargada tenga acceso a las transferencias y pagos realizados por el menor, lo que brinda mayor trazabilidad y transparencia en el proceso.

“Si la persona encargada (padre, madre o tutor/a) figura como autorizada en la cuenta, puede consultar los movimientos y monitorear depósitos, retiros y compras, entre otros, mediante Mutual en Línea y Mutual Móvil. En caso de no estar autorizada, no es posible realizar monitoreo, dado que la información de la cuenta es de carácter personal”, explicó José Joaquín Vargas, director de Medios de Pago de Grupo Mutual, entidad donde más de 4.000 personas menores de edad cuentan con tarjetas activas.

En el caso de DAVIbank, la entidad le da la oportunidad a los padres de recibir notificaciones de cada transacción que realizan sus hijos.

“Los padres pueden recibir notificaciones de cada transacción, si ligan su correo a la cuenta de su hijo. Tener acceso a la banca en línea o la app, para monitorear las transacciones y realizar transferencias, con montos controlados”, comentó Pamela Campos, gerente senior de Medios de Pago de DAVIbank.

Las entidades financieras las ofrecen para diferentes segmentos: niños (de 0 a 11 años) y adolescentes (de 12 a 17 años).

El Banco de Costa Rica (BCR) le ofrece a los padres, madres o tutores la posibilidad de crear sobres electrónicos en la cuenta de sus hijos, lo que ayuda a la enseñanza del ahorro.

“Los padres de familia o tutores pueden monitorear y tener control de la cuenta y las transacciones que se realicen con el medio de pago. Pueden ver la cuenta de ahorros y el detalle de las transacciones realizadas con las tarjetas por medio de la Oficina Virtual o en el App BCR Móvil. Igualmente puede realizar depósitos o crear sobres electrónicos”, mencionó Guillermo Gayle, Gerente de Innovación y Medios de Pago del BCR, entidad que suma alrededor de 100.000 plásticos emitidos a personas menores de edad.

El Banco Popular, entidad que registra casi 80.000 tarjetas para niños y adolescentes, brinda la opción de que se puedan establecer depósitos programados o mesadas, un método que favorece el aprendizaje sobre ahorro y administración del dinero. La idea es brindar herramientas que permitan supervisar y acompañar el uso de la tarjeta por parte del menor.

Entre ellas están las notificaciones por correo electrónico sobre las transacciones realizadas, la consulta de movimiento mediante la App de Banca Móvil del Banco Popular y la visualización de compras y retiros efectuados con la tarjeta.

En lo que respecta al BAC, la entidad desea que los padres estén presentes en la administración del dinero por parte de sus hijos y por medio de esta herramienta de ahorro.

“Los padres o encargados legales mantienen un rol activo en el manejo de la cuenta asociada a la tarjeta del menor. A través de los canales digitales del banco, como Banca Móvil y Banca en Línea, pueden consultar los movimientos de la cuenta y monitorear las transacciones realizadas con la cuenta y la tarjeta. Esto permite que las familias acompañen el uso del dinero, supervisen los gastos y utilicen la cuenta como una herramienta para fortalecer la educación financiera desde edades tempranas”, reseñó José Alexis Jiménez, Gerente de Mercadeo de BAC.

El Banco Nacional señala que la idea de los plásticos que ofrecen a los menores de edad es que los padres puedan acompañar y guiar al joven en el uso del dinero.

Para ello, el padre, madre o tutor legal mantiene el control total de la cuenta y puede monitorear saldos y movimientos desde BN Móvil y Banca en Línea.

El Banco Promerica brinda a los padres varios mecanismos de control y monitoreo cuando adquieren una tarjeta para sus hijos. Uno de ellos es la entrega de estados de cuenta detallados al correo electrónico del padre o madre registrado, lo que le permite revisar periódicamente todos los movimientos y consumos realizados con la tarjeta.

También está el monitoreo en banca digital donde se puede consultar en tiempo real las transacciones realizadas, ver los comercios en los que se efectuaron los pagos, los saldos disponibles y la fecha y hora de cada movimiento.

Las tarjetas de débito para menores son un mecanismo de suma utilidad para que los niños y jóvenes se familiaricen con el sistema financiero desde tempranas edades.

Sin embargo, es fundamental que dicho proceso de educación financiera se realice de manera segura, supervisada y adaptada a su edad, por lo que el acompañamiento que deben recibir por parte de un adulto al momento de aprender conceptos como ahorro, gastos, compras controladas y la creación de presupuestos debe ser constante y óptimo para una adecuada formación.