Finanzas

Tarjetas de débito para menores de edad: conozca las que puede adquirir para sus hijos y así enseñarles el valor del ahorro

El Financiero consultó a siete entidades financieras sobre las opciones de tarjetas de débito que tienen para el segmento de menores de edad y el control parental disponible para el padre o tutor encargado

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Por Joel Porras

La práctica del ahorro no es un asunto solo de adultos. Entre más temprano se enseñe, será un hábito que se convertirá en una costumbre para toda la vida. Una manera de educar financieramente a los pequeños de la casa es por medio de una tarjeta de débito con la cual comience a organizar sus gastos. Conozca las opciones que brindan siete entidades para que los menores, con supervisión de un adulto, tengan su primer plástico.








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