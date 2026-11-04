Finanzas

Tarjetas en Costa Rica: Estos son los descuentos del 25% o más que puede obtener en comercios, según su banco

Encontramos 40 promociones superiores al 30% a las que puede acceder si paga con tarjetas de crédito y débito de los principales bancos de Costa Rica

Por Marcia Solano Miller

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Una cena, unas vacaciones y hasta compras de artículos como ropa pueden resultarle más económicas si tiene una tarjeta de débito o crédito. Si bien las segundas concentran la mayor parte de beneficios, como puntos, pagar con débito también tiene varias promociones ligadas según el establecimiento y el banco.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.