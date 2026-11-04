Tarjetas en Costa Rica: Estos son los descuentos del 25% o más que puede obtener en comercios, según su banco

Una cena, unas vacaciones y hasta compras de artículos como ropa pueden resultarle más económicas si tiene una tarjeta de débito o crédito. Si bien las segundas concentran la mayor parte de beneficios, como puntos, pagar con débito también tiene varias promociones ligadas según el establecimiento y el banco.

Para esta recopilación, El Financiero seleccionó beneficios con descuentos desde el 25% del Banco Nacional (BN), Banco de Costa Rica (BCR), BAC, Banco Popular, Davivienda y Promerica. La lista reúne 46 promociones: seis incluyen rebajas del 25% y las otras 40 ofrecen descuentos del 30% o superiores.

La selección comprende únicamente las ofertas incluidas en la base recopilada para esta nota, no la totalidad de promociones disponibles en esas entidades. Es decir, hay otras ofertas, por ejemplo, menores al 25%. Todas cuentan con una fecha de vencimiento indicada, aunque es importante que confirme detalles sobre su alcance o requisitos.

Los restaurantes concentran la mayor cantidad de opciones: BAC reúne 23 beneficios del 30% en el menú de alimentos, mientras que BCR y Davivienda también incluyen descuentos en establecimientos de comida. Fuera de esa categoría aparecen alternativas de alojamiento, ropa, calzado, ópticas y otros servicios.

La mayoría de las promociones vence entre noviembre y diciembre de este 2026. No obstante, los plazos varían: buena parte de las ofertas gastronómicas de BAC termina el 15 de noviembre, mientras que el beneficio del BN en Hotel Trapp Family Monteverde se extiende hasta el 9 de octubre de 2027.

La siguiente tabla reúne los comercios, el beneficio anunciado, las tarjetas admitidas y la fecha de vencimiento de cada promoción. La recopilación de descuentos se hizo el 2 de noviembre.

¿Qué revisar antes de aprovechar un descuento?

El primer paso es comprobar si la tarjeta que utilizará está incluida en la oferta. La mayoría de los beneficios recopilados admite débito y crédito, pero hay excepciones. En el BCR, por ejemplo, las promociones de Pizza Hut, La Oliva Verde y los “Día a Día Fulleados BCR de Rosti” están vinculadas a la tarjeta Pura Vida.

También es importante identificar sobre qué se calcula la rebaja, pues un descuento en el menú de alimentos no equivale a uno sobre la cuenta total, así como una promoción en aros no necesariamente cubre los lentes. En hospedaje, algunas ofertas especifican categorías de habitación o incluyen desayuno.

Otras promociones requieren un código. Ese es el caso del beneficio de Davivienda en pizzas Lover’s y Supremas de Pizza Hut, que contempla un 40% de descuento mediante PIZZADAY, y de la oferta en cervezas de TaDa, que utiliza TADAFEST.

El porcentaje tampoco debe leerse separado de los requisitos de compra; la promoción de Banco Popular en Funeraria Valle de Paz, por ejemplo, establece un 35% de descuento para compras de 30 lotes en adelante, por lo que no corresponde a una rebaja para adquirir un lote individual.

Antes de realizar el pago o confirmar una reservación, conviene consultar con el comercio las condiciones que no estén detalladas en la oferta: sucursales participantes, disponibilidad, posibles exclusiones y procedimiento para solicitar el beneficio. La fecha de vencimiento, por sí sola, no aclara todos esos aspectos.

Para ampliar la información sobre cada beneficio, los canales de consulta indicados para las entidades incluidas en esta recopilación son:

Banco Nacional: MÁSBNFICIOS

Banco de Costa Rica: BCR Beneficios

BAC: Mipromo

Banco Popular: Aplicación móvil BP Promociones

Davivienda: Compras Davivienda