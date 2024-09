¿Tiene dinero para invertir? Estos son instrumentos disponibles en el mercado financiero con diferente nivel de riesgo

“Invierta en un instrumento que conozca cómo funciona”. Esta es una recomendación que se suele escuchar antes de tomar una decisión financiera, porque es la única forma para desarrollar un criterio sobre si el rendimiento recibido está alineado con el riesgo del instrumento.

Según Silvia Jiménez, directora comercial de Mercado de Valores, las inversiones siempre se deben pensar desde el riesgo que se asume y no desde el rendimiento. “Yo no invierto por un rendimiento, yo invierto asumiendo un riesgo que me paga, por tanto, un rendimiento”, comentó.

Para tomar una decisión de inversión informada, es crucial buscar asesoría especializada y definir cuál es su perfil de inversionista.

Por ejemplo, si está pensando en invertir a través de entidades supervisadas por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), como puestos de bolsa y sociedades administradoras de fondos de inversión (SAFI), sepa que ellas están obligadas a elaborarle un perfil de inversionista con base en sus metas financieras, plazo de inversión, tolerancia al riesgo y, eventualmente, cuánto estaría dispuesto a perder del monto inicial de la inversión.

Una vez que sepa cuál es su perfil de inversionista y haya recibido asesoría adecuada, es hora de conocer las opciones de inversión que más se ajustan a su perfil: en qué consisten, cada cuánto distribuyen rendimientos, entre otros detalles que le sean relevantes.

“Cuando se entiende tanto el producto como la coyuntura económica que lo mueve es menos probable que se tomen decisiones emocionales, como ejecutar pérdidas prematuras, ventas anticipadas a precios desfavorables, caer en penalidades, no adherirse a la disciplina que requiere la inversión” indicó Adriana Rodríguez, gerenta general de Acobo Puesto de Bolsa.

Para dar una idea de lo que se puede encontrar un inversionista en el mercado local, El Financiero se dio a la tarea de exponer algunas de las opciones de inversión que podría tener una persona que cuente con un capital disponible.

Certificados de depósito a plazo

De acuerdo con Jiménez, esta es una primera línea de inversión.

Los certificados de depósito a plazo (CDP) son instrumentos que ofrecen las entidades financieras –bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales– y que permiten que las personas ahorren por un período determinado y obtengan un rendimiento por ello. A mayor plazo, mayor rendimiento.

Eso sí, el premio que otorga este producto es relativamente conservador si se compara con otros instrumentos más sofisticados. De ahí que el CDP sea el instrumento financiero por excelencia para las personas que buscan invertir sus ahorros de forma conservadora.

LEA MÁS: Esto pagan las entidades financieras por certificados de depósito a plazo en colones

Sin embargo, como en toda inversión, siempre existen riesgos. Uno de ellos podría ser que la entidad financiera en la que abra el CDP sea declarada inviable.

En caso de que el banco, cooperativa de ahorro y crédito o financiera supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) donde tiene el CDP sea declarada inviable financieramente, se puede activar el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Esto, siempre y cuando, el proceso de resolución se derive en el pago de dicha garantía y solicitud de apertura del proceso concursal (solicitud de quiebra).

Este fondo, que es administrado por el Banco Central, tiene como fin garantizar, hasta por un máximo de ¢6 millones, los depósitos y ahorros que las personas físicas y jurídicas mantienen en los intermediarios financieros supervisados.

De acuerdo con la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósito y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros (9816), la protección que da el FGD de hasta por ¢6 millones es por persona y por entidad contribuyente, y cubrirá únicamente el monto principal, no los intereses.

LEA MÁS: ¿Cuáles garantías hay en caso de que su entidad financiera quiebre? Le detallamos las que existen

Los bancos estatales, además, cuentan con la garantía ilimitada del Estado, esto garantizará todos los recursos que el Fondo de Garantía de Depósitos no pueda cubrir.

El Banhvi y las mutuales, por su parte, operan bajo el ordenamiento que les da la Ley 7052 del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banhvi, legislación que incluyó su propio fondo de garantías.

Las mutuales, también, cuentan con la garantía subsidiaria e ilimitada del Estado.

Fondos de inversión

Un fondo de inversión es un patrimonio conformado con el dinero de muchos inversionistas que permite adquirir una cartera diversificada de activos.

Cuando un inversionista participa en un fondo, pasa a ser copropietario de todos los valores en que ha invertido el fondo de inversión de determinada Sociedad Administradora. Por esa razón su inversión depende de lo que ocurra con el precio de los títulos o de los activos que en su nombre ha comprado el fondo de inversión, dice la Superintendencia General de Valores en su sitio web.

“La variedad de fondos de inversión en el mercado es muy grande y no es un instrumento para supermillonarios. Usted con un millón de colones puede invertir, perfectamente, en un fondo de inversión”, consideró Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF).

A nivel local, por ejemplo, están los fondos de mercado de dinero. Este tipo de instrumento tiene una liquidez “muy alta” porque está diseñado para inversiones a muy corto plazo y permite el reembolso de las participaciones en un plazo máximo de dos días después de que el inversionista hace la solicitud.

De tal forma que esta puede ser una alternativa de inversión para quienes tienen recursos ociosos en forma temporal y desean percibir un rendimiento por ellos.

“Es muy bueno para hacer reservas de liquidez, reservas de emergencia, para las empresas que quieran sacar más de su flujo de caja, para las personas que tienen un ahorro de muy corto plazo y que lo van a ocupar en los próximos tres, seis meses. Tiene muy poco riesgo de mercado”, mencionó Silvia Jiménez, directora comercial de Mercado de Valores.

Por otro lado, están los fondos de inversión inmobiliarios, cuyo fin principal es el arrendamiento de inmuebles y, complementariamente, la venta de los mismos.

LEA MÁS: Conozca los 314 inmuebles de los 14 fondos de inversión inmobiliarios en Costa Rica

Estos fondos van dirigidos a personas con un perfil de riesgo alto, con horizonte de inversión a largo plazo, y que además cuentan con algún conocimiento y experiencia previa en fondos de inversión, y saben del funcionamiento y los riesgos que conlleva el negocio de bienes raíces.

Según la Sugeval, el monto mínimo que debe invertir una persona es de $1.000, para aquellos fondos que invierten en inmuebles ubicados en el territorio nacional; y de $5.000, si el fondo invierte en propiedades localizadas fuera del país.

Si una persona desea salir de un fondo de inversión inmobiliario deberá negociar sus participaciones en la Bolsa Nacional de Valores, pues, al ser fondos cerrados, las participaciones que adquiera un inversionista no pueden ser redimidas por el fondo de inversión inmobiliario.

Otros aspectos a considerar. Freddy Quesada, gerente general de INS Valores, recordó que los rendimientos pasados de los fondos no garantizan rendimientos similares en el futuro. “Puede ser que un inversionista vea que determinados fondos de inversión tengan rendimientos generados en los últimos 360, 180, 30 días muy interesantes. Sin embargo, podría ser que el rendimiento ya pasado no se repita”, dijo.

Por su parte, según la gerenta general de Acobo Puesto de Bolsa, ni las inversiones que se hacen en los fondos de inversión ni las de acciones cuentan con algún tipo de garantía.

Acciones

LEA MÁS: Nvidia arrasa en la bolsa, ¿puedo invertir en la empresa desde Costa Rica?

Otra opción para invertir son las acciones, cuyo horizonte es más de largo plazo.

A través de las acciones, el inversionista es propietario de una parte del capital social de una empresa en específico, por lo que se convierte en socio de la compañía.

“Se dice que para tener un portafolio de acciones, uno tendría que tener la capacidad financiera de comprar unas 20, 30 acciones de empresas diferentes (...) Pero una acción pues tiene un perfil de riesgo diferente, puede ser especulativo: puedo ganar mucho o puedo perder mucho”, dijo la directora comercial de Mercado de Valores.

Ahora bien, si una persona valora invertir en acciones, también tiene la opción de participar en un fondo con exposición al mercado accionario. Luis Eduardo Gómez, gestor de portafolios de Acobo Vista SFI, comentó que la entidad, por ejemplo, cuenta con el “Fondo Conexión”, el cual está altamente indexado al comportamiento del S&P500.

LEA MÁS: Invertir en las 500 empresas más potentes del mundo es posible en Costa Rica. Le explicamos cómo

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, es importante que busque asesoría especializada. (Shutterstock)

Bonos de Gobierno

Otra alternativa, según la gerenta general de Acobo Puesto de Bolsa, es invertir en bonos del Gobierno en colones, donde prevalece el rendimiento al vencimiento entre 5% y 5,4% neto para plazos de entre uno y tres años.

“Si bien el rendimiento podría no ser atractivo en un primer plano, vale la pena recordar que actualmente el nivel de inflación esperada es muy bajo, por lo que ese rendimiento en términos ‘reales’ es aceptable, y que estas inversiones gozan de liquidez en caso de que el inversionista necesite venderlas”, mencionó.

¿Al final, cuál es el mejor instrumento para invertir? Como se mencionó al comienzo de este artículo, la elección dependerá de los objetivos y el perfil de cada inversionista, y de la asesoría recibida.