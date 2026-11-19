El Banco Nacional abrió una convocatoria para contratar a un gerente general de BN Centro de Excelencia S.A., una de las empresas subsidiarias del conglomerado financiero estatal, con el objetivo de reforzar su dirección estratégica, eficiencia operativa y desarrollo tecnológico.

La búsqueda está dirigida a profesionales con trayectoria en puestos de alta dirección, liderazgo de equipos y transformación tecnológica, según anunció la entidad en una publicación difundida en su perfil de LinkedIn.

Un nuevo puesto de alta gerencia se ofrecerá en esta entidad financiera. Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La persona seleccionada tendrá bajo su responsabilidad la dirección estratégica e integral de la compañía, así como la continuidad, calidad y eficiencia de los servicios empresariales y operativos que brinda a las distintas empresas del Conglomerado Financiero Banco Nacional.

El puesto también tendrá un componente relacionado con la evolución tecnológica de la organización.

Entre las responsabilidades señaladas por el banco figuran el desarrollo de capacidades tecnológicas, la promoción de la innovación, la transformación digital y la implementación de soluciones para mejorar el funcionamiento de la empresa.

¿Qué beneficios ofrece el puesto?

Entre las condiciones laborales anunciadas por el Banco Nacional se encuentran:

Administración de cesantía con un aporte patronal del 5,33%.

Posibilidad de teletrabajo, según corresponda.

Bono anual por resultados.

Ambiente laboral saludable.

La publicación del banco no detalla el salario correspondiente al puesto ni especifica en el anuncio los requisitos académicos, la cantidad de años de experiencia o las certificaciones necesarias. Estos aspectos deben consultarse en el formulario oficial de postulación.

Las personas interesadas pueden presentar su candidatura hasta el 22 de noviembre de 2026.

La entidad indicó que únicamente contactará a quienes cumplan con todos los requisitos solicitados.

El formulario de postulación está disponible en el siguiente enlace: https://lnkd.in/etbtrDFn.

¿Qué es BN Centro de Excelencia?

BN Centro de Excelencia es una sociedad anónima cuyo capital pertenece en un 100% al Banco Nacional.

Su función consiste en brindar servicios operativos, auxiliares y de respaldo exclusivamente a las empresas del conglomerado financiero, por lo que no atiende directamente al público general.

La subsidiaria fue creada para agilizar la gestión de distintas áreas del grupo bancario mediante servicios tercerizados y el desarrollo de soluciones integrales.

También busca incrementar la capacidad operativa y mejorar la productividad de las empresas a las que presta servicios.

Dentro de sus funciones se encuentran actividades relacionadas con la gestión de personas, liderazgo, administración de personal y procesos disciplinarios a nivel del conglomerado.