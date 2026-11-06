Finanzas

¿Tiene inversiones fuera de Costa Rica? Así podría afectarle el nuevo impuesto del 15% a las rentas del exterior que promueve el Gobierno

La iniciativa podría alcanzar intereses, dividendos, alquileres y ganancias de capital, sin establecer un monto mínimo de inversión

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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Si usted tiene una cuenta bancaria en Estados Unidos u otro país, un portafolio de bonos, acciones de una empresa extranjera, un inmueble alquilado o una ganancia por la venta de una inversión, podría tener que pagar un impuesto del 15% si avanza en el Congreso el proyecto de ley 25.796.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.