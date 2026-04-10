¿Tiene una sociedad inactiva? Podría enfrentar multas millonarias si no declara en abril

El próximo 30 de abril se vence el plazo para que las sociedades inactivas, asociaciones solidaristas y organizaciones sin fines de lucro presenten sus declaraciones tributarias.

De no hacerlo, se pueden exponer a multas millonarias que van desde los ¢1,3 millones hasta los ¢46 millones, según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

La no presentación de esta declaración implicaría multas millonarias. (Shutterstock/Shutterstock)

En el caso de las sociedades inactivas, deben presentar la declaración informativa D-272, aun cuando no realicen ninguna actividad económica lucrativa.

Estas sociedades no generan ingresos por la venta de bienes o servicios, aunque pueden tener activos como propiedades, vehículos, cuentas bancarias u otros bienes.

Este trámite se realiza anualmente a través de la plataforma TRIBU-CR e incluye información sobre la composición de los activos, pasivos y el capital de la sociedad. Entre los datos que se deben reportar destacan:

Bienes muebles e inmuebles, inscritos o no, así como marcas, patentes y membresías.

Fechas de adquisición de bienes y derechos, tanto en Costa Rica como en el exterior.

Bienes intangibles y otros activos como joyas, ganado u obras de arte.

Deudas y cuentas por pagar, incluyendo condiciones como plazo y cuotas.

Cuentas bancarias e inversiones.

El presidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Francisco Ovares, recomienda a propietarios y representantes legales llevar un adecuado control de las transacciones realizadas a nombre de la sociedad.

Aunque se trata de una declaración informativa, su incumplimiento puede generar sanciones significativas.

Atención a otras organizaciones

Ese mismo 30 de abril vence el plazo para presentar el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF), obligación que también aplica a fideicomisos, asociaciones solidaristas y organizaciones sin fines de lucro.

En este registro se reporta la información de los participantes y beneficiarios finales.

Ovares explicó las obligaciones específicas según la entidad:

Organizaciones sin fines de lucro: beben reportar su estructura de control (como juntas directivas) y los datos de sus donantes, sean nacionales o extranjeros.

Asociaciones solidaristas: deben presentar el detalle de ingresos y gastos del periodo, idealmente mediante un estado de resultados o registros auxiliares mensuales.

Por ello, se recomienda que estas entidades, incluso las más pequeñas, cuenten con registros contables que les permitan un mejor control de sus operaciones.

Consecuencias operativas del incumplimiento

Más allá de las multas, el incumplimiento genera una parálisis registral: