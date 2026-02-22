Finanzas

Tipo de cambio: caídas del 4% e intervenciones del Banco Central en el mercado marcan comportamiento de febrero

El tipo de cambio acumula caídas en lo que va del año, mientras el Banco Central registra intervenciones y llega a participar en hasta el 70% del volumen negociado en Monex

Por Marcia Solano Miller

El tipo de cambio ha mostrado un comportamiento atípico desde el inicio de 2026, marcado por mínimos históricos, variaciones que superan los ¢20 y operaciones estabilizadoras por parte del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para intervenir sobre el precio, que incluso llegaron a representar un 70% del total negociado en una sesión particular.








Marcia Solano Miller

