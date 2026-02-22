Tipo de cambio: caídas del 4% e intervenciones del Banco Central en el mercado marcan comportamiento de febrero

El tipo de cambio ha mostrado un comportamiento atípico desde el inicio de 2026, marcado por mínimos históricos, variaciones que superan los ¢20 y operaciones estabilizadoras por parte del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para intervenir sobre el precio, que incluso llegaron a representar un 70% del total negociado en una sesión particular.

El viernes 20 de febrero, el promedio ponderado del Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) cerró en ¢474,56, el segundo monto más bajo desde el inicio de la serie en 2007.

Dos semanas antes, el viernes 6 de febrero, el promedio tuvo un valor de ¢493,33. Esto quiere decir que, en ese lapso, el tipo de cambio tuvo una caída de ¢19, equivalente a una disminución del 4%.

Si analizamos lo ocurrido entre el primer día del mes y el 20 de febrero, es posible ver un comportamiento similar pero con una variación ligeramente más elevada. El 2 de este mes, el promedio ponderado se ubicó en ¢495.21. Al contrastarlo con lo ocurrido este viernes, la baja es de ¢21 (también cercana al 4%).

Ahora bien, al revisar lo ocurrido todavía más atrás, el primer día negociado de este 2026, que fue el 2 de enero, el margen se amplía. Esa fecha, el tipo de cambio cerró en ¢497,07, lo cual implica una reducción de ¢23 (5%) con respecto al promedio del 20 de febrero.

No obstante, es natural que surja la duda: ¿cuál fue el día con el valor más alto y cuánto dista de esta última fecha negociada? La respuesta es sencilla. Se trata del 23 de enero, con ¢499,39.

En palabras simples, la baja entre ambas fechas fue de ¢25.

Una comparación entre el 20 de febrero de este año y la misma fecha de 2025 también deja en evidencia una fuerte apreciación de la moneda nacional. Hace un año, el Monex cerró en ¢507,61; ¢33,05 más que los ¢474,56 recientes.

Intervenciones del Banco Central

Los últimos días destacan no solo por un promedio ponderado bajo, sino también por la intervención del Central en la compra de divisas para estabilizar el precio del mercado.

De hecho, el 19 de febrero fue la primera vez en el año que la institución llevó a cabo compras de estabilización por un monto de $39,7 millones. En la siguiente sesión (20 de febrero), lo hizo por $17,7 millones.

Para dimensionar mejor la magnitud de estas intervenciones, basta con observar lo negociado totalmente justo el 20 de febrero, cuando el monto final reportado fue de $50,4 millones.

Sin embargo, resulta indispensable tomar en cuenta que, además, ese día se sumó una compra de divisas por $17,5 millones para el Sector Público No Bancario. Entre ambas operaciones de compras, se acumula una suma de $35,18 millones que hizo el Banco Central y que se pueden ser consideradas intervenciones en el mercado.

Así las cosas, el BCCR compró más de la mitad del monto negociado ese día, específicamente un 70%.

El 13 de este mes, tras consultar sobre el entonces nuevo mínimo histórico de ¢481,78, la economista y gerente general de Acobo Puesto de Bolsa, Adriana Rodríguez, comentó que los volúmenes negociados en Monex se habían mantenido en niveles promedio, sin sesiones con montos extraordinarios.

“La mayor diferencia es que el Banco Central ha estado muy activo en las transacciones con el Sector Público No Bancario (SPNB) y el Gobierno Central, y disminuyó su participación como comprador”, comentó la economista en ese momento.

No obstante, los últimos días distan de la tendencia que se venía observando en semanas previas, aunque con un tipo de cambio igualmente con valores inferiores a los ¢500, un precio que no ha alcanzado desde el 10 de diciembre de 2025, cuando se ubicó en ¢501.