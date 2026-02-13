Finanzas

Tipo de cambio continúa a la baja y alcanza nuevo mínimo histórico

Este viernes, el promedio ponderado del tipo de cambio en el Monex cerró en ¢481,78

Por Marcia Solano Miller

El tipo de cambio en Costa Rica registró este viernes un nuevo mínimo histórico desde el inicio del funcionamiento del Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), el 6 de diciembre de 2007.








Costa Ricatipo de cambiocolóndólarmínimo
