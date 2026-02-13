Tipo de cambio continúa a la baja y alcanza nuevo mínimo histórico

El tipo de cambio en Costa Rica registró este viernes un nuevo mínimo histórico desde el inicio del funcionamiento del Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), el 6 de diciembre de 2007.

Según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), este 13 de febrero de 2026 el promedio ponderado de negociación cerró en ¢481,78.

De hecho, el lunes se ubicó en ¢492,23, lo que refleja una caída de ¢10,45 en solo cinco días.

En lo que va del año, el tipo de cambio ha registrado varios mínimos históricos. Antes de este viernes, el inmediato más reciente ocurrió el 15 de enero, cuando el promedio ponderado fue de ¢487,26.

La cotización tampoco ha vuelto a superar la barrera de los ¢500 en 2026. La última vez que rebasó ese nivel fue el 10 de diciembre de 2025, con ¢501.

José Luis Arce, economista, señaló que este comportamiento responde a un patrón estacional que suele presentarse durante los primeros tres o cuatro meses del año, en especial alrededor del día 15 de cada mes.

“Se trata de periodos mayor oferta en ventanillas. En los últimos días, la oferta en los bancos ha aumentado por esos factores y el resultado es la apreciación de la moneda”, comentó.

Por su parte, Adriana Rodríguez, economista y gerente general de Acobo Puesto de Bolsa, determinó que el tipo de cambio descendió de forma significativa durante la semana pese a que los volúmenes negociados en Monex se mantuvieron en niveles promedio, sin sesiones con montos extraordinarios.

“La mayor diferencia es que el Banco Central ha estado muy activo en las transacciones con el Sector Público No Bancario (SPNB) y el Gobierno Central, y disminuyó su participación como comprador”, comentó la economista.

El Monex depende de la participación del BCCR para absorber los excedentes de divisas y generar señales de niveles de compra. Como resultado de su menor presencia, se observan presiones en la formación del precio.