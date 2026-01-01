Finanzas

Tipo de cambio en 2025: el año en que Costa Rica regresó a precios que no se veían desde hacía 20 años

El tipo de cambio alcanzó su nivel más bajo el 4 de diciembre, al caer a ¢488. Estas cifras no se veían desde que en el país regían las minidevaluaciones.

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El 2025 quedará marcado como el año en que el dólar perdió protagonismo en Costa Rica, al registrar su nivel más bajo en dos décadas.








