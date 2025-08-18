Tipo de cambio en Costa Rica para el 18 de agosto de 2025 en entidades financieras

El promedio ponderado del tipo de cambio del dólar en Monex es de ¢504,89. El monto total negociado en esta sesión asciende a $20.144.000, con un total de 219 operaciones realizadas.

La consulta sobre el tipo de cambio se realizó el 18 de agosto de 2025 a las 2:00:02 p. m., y los datos fueron obtenidos tras consultar la página de Internet del Banco Central de Costa Rica.

Bancos Públicos

El Banco de Costa Rica establece su cotización de compra en ¢497 y una venta de ¢511.

En el caso del Banco Nacional de Costa Rica, los valores son similares, con una compra a ¢496 y una venta de ¢510.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal mantiene cifras equivalentes, con una compra a ¢496 y una venta de ¢510.

Bancos Privados

El Banco BAC San José establece su tasa de compra en ¢497 y su venta en ¢511.

Por otro lado, el Banco BCT fija una compra de ¢493 y una venta de ¢511.

El Banco Cathay de Costa Rica ofrece una compra de ¢498,5 y una venta de ¢510,5.

Finalmente, el Banco Davivienda tiene una cotización de compra de ¢493 y venta de ¢511.

Tipo de cambio en Costa Rica en diferentes entidades financieras. (Rafael Pacheco Granados)

Financieras

La Financiera Cafsa presenta una tasa de compra de ¢495 y una de venta de ¢511.

La Financiera Comeca establece su tasa de compra en ¢492 y de venta en ¢512.

Por último, la Financiera MultiMoney tiene una compra de ¢499 y una venta de ¢506,5.

Casas de Cambio

Airpak Casa de Cambio fija su tipo de cambio en ¢500 para compra y ¢518 para venta.

Por su parte, ARI Casa de Cambio Internacional establece una cotización de compra en ¢501,74 y venta en ¢506,01.

La Casa de Cambio Global Exchange tiene una compra de ¢410,03 y una venta de ¢594,8, siendo esta última la más alta del mercado.

Finalmente, Casa de Cambio Teledolar establece su compra en ¢496 y su venta en ¢518.

Análisis del Tipo de Cambio

En relación al análisis del tipo de cambio, el tipo de cambio de venta más alto se encuentra en la Casa de Cambio Global Exchange, con ¢594,8, mientras que el más bajo corresponde a ARI Casa de Cambio Internacional, con ¢506,01.

En cuanto a la compra, ARI Casa de Cambio Internacional también presenta el valor más alto con ¢501,74, y la compra más baja se encuentra en Casa de Cambio Global Exchange con ¢410,03.

El diferencial cambiario más alto se observa en la Casa de Cambio Global Exchange, con ¢184,77, mientras que el más bajo se encuentra en ARI Casa de Cambio Internacional, con ¢4,27. Estos valores reflejan la dinámica del mercado cambiario y pueden influir en decisiones de consumo e inversión.

Nota de edición: este artículo fue elaborado y editado por el equipo periodístico de El Financiero con la ayuda de inteligencia artificial.