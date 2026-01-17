Finanzas

Tipo de cambio inicia 2026 en mínimos históricos del Monex por dos días consecutivos: ¿qué ocurrió y qué esperar en las próximas semanas?

El tipo de cambio en Costa Rica cayó a mínimos históricos en el Monex durante dos días seguidos y se mantiene por debajo de los ¢500 en lo que va del 2026

Por Marcia Solano Miller

El tipo de cambio en Costa Rica registró, por primera vez, sus montos más bajos en la historia del Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) por dos días consecutivos.








Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

