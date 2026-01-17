Tipo de cambio inicia 2026 en mínimos históricos del Monex por dos días consecutivos: ¿qué ocurrió y qué esperar en las próximas semanas?

El tipo de cambio en Costa Rica registró, por primera vez, sus montos más bajos en la historia del Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) por dos días consecutivos.

De acuerdo con los datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el jueves 15 de enero de 2026 cerró con un promedio ponderado de ¢487,51, y este viernes cayó aún más hasta ¢487,26, un monto que no se veía desde el inicio de la serie histórica del Monex el 6 de diciembre del 2007.

Este hecho es congruente con la tendencia bajista que marcó el inicio del nuevo año y se observaba hacia finales del anterior.

Destaca que en las dos semanas que van del 2026, el tipo de cambio no ha alcanzado los ¢500. Su número más alto tuvo lugar el 5 de enero, de ¢498,42.

En los días posteriores se mantuvo entre los ¢497 y ¢498. Sin embargo, a partir del 12 de enero inició una caída sostenida que, en apenas cuatro días, lo llevó a marcar el nivel más bajo de la serie.

¿Qué pasó y qué se prevé?

Para José Francisco Pacheco, economista y exviceministro de Hacienda, la tendencia del indicador cambiario en días recientes responde a una coyuntura en la que confluyen varios factores estacionales.

Entre ellos, una mayor entrada de dólares asociada al pago de impuestos y otras obligaciones tributarias de las empresas a inicios de año, así como el aumento en el flujo de turistas que elevó el gasto y reforzó la oferta de divisas en el mercado.

El economista señaló que las expectativas positivas en turismo se confirmaron con un crecimiento en la visitación, lo cual inyectó más dólares y profundizó la caída del tipo de cambio.

Junto con estas razones está la percepción de las personas o el componente psicológico. “Es probable que se añada cierta oferta por expectativas. La baja rápida y el ruido mediático terminan acelerando la venta de divisas y posponiendo la demanda, lo que aumenta temporalmente los excedentes en el mercado”, dijo el economista José Luis Arce a EF el pasado 16 de enero.

De hecho, según revelan los datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), diciembre fue el tercer mes consecutivo con aumentos en la visitación en comparación el mismo periodo del año previo; entre enero y diciembre, se recibieron 27.800 viajeros más que en 2024, para un total de 2.689.278.

No obstante, Pacheco advirtió que son factores coyunturales y para las próximas semanas existe la posibilidad de una corrección al alza.

Aun así, agregó que existen patrones estructurales, como el dinamismo exportador de las zonas francas y el pago de salarios en ese sector, “que podrían limitar una depreciación más marcada del colón en los próximos meses”.