¿Todavía no retira el Fondo de Garantía Notarial? Tiene hasta esta fecha para hacerlo

El Banco de Costa Rica (BCR) informó que aquellos notarios que aún no realizan el retiro de los recursos correspondientes al Fondo de Garantía Notarial cuentan con un plazo definido para hacerlo.

De acuerdo con el banco, los fondos estarán disponibles hasta el 16 de noviembre. Una vez vencido ese plazo, no podrán ser retirados y serán trasladados conforme a lo establecido en la Ley N.° 10057, normativa que regula el funcionamiento de dicho fondo.

El proceso para gestionar la transacción requiere la aprobación de la Dirección Nacional de Notariado (DNN), y la solicitud debe hacerse a través de su sitio web institucional, plataforma en la que los notarios deben completar los trámites correspondientes.

Una vez que la DNN apruebe la gestión, BCR Pensiones procederá con el pago respectivo a cada solicitante.

El Fondo de Garantía Notarial es un mecanismo creado por ley con el fin de proteger a los usuarios de los servicios notariales frente a eventuales perjuicios económicos derivados de la función pública que ejercen.

Dicho fondo se alimenta de aportes que realizan los propios profesionales del notariado y constituye una reserva dirigida a casos específicos previstos por la normativa.

