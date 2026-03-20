Finanzas

Traslado de hipoteca: vea cómo puede utilizar el crédito de su vivienda para costear una remodelación

Conozca cómo puede realizar un traspaso de hipoteca para financiar una remodelación en su hogar, así como las ventajas y riesgos asociados

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

Remodelar la casa suele empezar como una idea sencilla: cambiar la cocina, ampliar un cuarto o modernizar espacios. Sin embargo, rápidamente surge una pregunta clave: ¿de dónde saldrá el dinero para hacerlo realidad?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa Rica2026trasladohipotecaremodelaciónviviendafinanciamiento
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.