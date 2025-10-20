Finanzas

Tres gigantes bancarios dominan la oferta de tarjetas de crédito en el país: le detallamos cuáles son

Un informe del MEIC revela la alta concentración del mercado de tarjetas de crédito en Costa Rica: aunque participan más de 28 instituciones, tres bancos mantienen el control de la oferta

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El mercado de tarjetas en Costa Rica continúa dominado por un pequeño grupo de entidades que concentra la mayoría de los productos financieros disponibles.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
MEICtarjetas de créditobancos
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.