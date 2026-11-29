En las últimas semanas, se han dado a conocer una serie de ajustes en el sistema Tribu-CR, del Ministerio de Hacienda, que empezarán a regir en enero de 2027.

Los cambios se oficializan a través de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Los contribuyentes, contadores y empresas deben tenerlos en cuenta para evitar errores y multas en sus trámites tributarios.

Conviene partir de la Ley de Reformas Legales para la Implementación del Proyecto de Hacienda Digital – Sistema Tribu CR (10.982), publicada el 17 de noviembre, la cual viene a modificar la forma de relacionamiento con los contribuyentes a partir del 1.º de enero.

En sus líneas figuran la modificación de las notificaciones, los pagos parciales del impuesto sobre la renta, las retenciones y el uso de herramientas de valoración de inmuebles.

Notificaciones y buzón

De acuerdo con el análisis de Dunia Zamora, consultora y asesora fiscal, el nuevo artículo 134 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece que la notificación se tiene por realizada el día hábil siguiente a su depósito en el buzón, o al envío al correo señalado cuando proceda.

El plazo empieza a correr el día hábil posterior por lo que, para el contribuyente, esto significa que revisar el buzón dejará de ser opcional.

Cabe destacar que las alertas por mensaje de texto o correo no son la notificación en sí, así que debe entrar al buzón para saber de qué se trata y qué acciones debe tomar.

Las dependencias estatales todavía deben realizar su proceso de implementación, por lo que los contribuyentes tendrán que estar atentos a cómo se hará y a las fechas.

Zamora recomienda ordenar el control interno: asignar un titular y un suplente para revisar el buzón cada día hábil, registrar la fecha de depósito y el vencimiento, y guardar cada notificación.

“Verifique que el representante legal y los terceros autorizados puedan entrar al perfil correcto en la Oficina Virtual de Tribu-CR”, destacó.

También aconsejó actualizar tanto el correo como el celular del Registro Único Tributario (RUT) y, si recibe una notificación de un proceso que no reconoce, contactar de inmediato con un asesor fiscal.

La Dirección General de Tributación (DGT) aún debe definir por resolución general el procedimiento del buzón reformado y el de aplicación de oficio de las retenciones. Por eso, hay que seguir las nuevas resoluciones y los avisos oficiales del Ministerio de Hacienda.

Pagos parciales y retenciones

En los pagos parciales (artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta), los contribuyentes con historial siguen aplicando el mayor entre el impuesto determinado del período anterior y el promedio de los tres últimos períodos.

Si hay menos declaraciones, se usan las disponibles y, quien inicia actividades, calcula sus pagos parciales para el período fiscal siguiente sin la estimación que antes se exigía en el primer período de operaciones.

Sin embargo, esto no elimina la declaración ni el eventual pago anual de ese primer período, pues los tres pagos parciales aún vencen el último día hábil de junio, septiembre y diciembre.

En retenciones, Hacienda podrá aplicar de oficio la retención del 2% y otras a cuenta de utilidades contra los pagos parciales, según el procedimiento que establezca la DGT.

El agente retenedor deberá entregar una certificación a más tardar en enero del período siguiente o cuando el contribuyente la solicite. Para las retenciones del período ordinario 2027, el plazo anual corresponde a enero de 2028.

Aunque el contribuyente ya tenía derecho a pedir esa certificación, la diferencia ahora es que se especifica su contenido mínimo y se fija como deber de quien retiene.

Zamora recomienda que quienes soportan retenciones por pagos del Estado y de procesadoras de tarjeta pidan siempre la certificación ya que, en una eventual fiscalización, sirve de prueba y permite revisar que la cuenta tributaria aplique bien los montos.

También aconseja proyectar el impuesto de renta de utilidades y comparar por impuesto y período los pagos, saldos y declaraciones del sistema con la contabilidad. Tras cada pago, conviene conservar el recibo y confirmar que se aplicó al impuesto y período correctos.

Inmuebles, Sinpe y profesionales

Sobre la valoración de inmuebles (artículo 1 de la Ley 10.982), Hacienda podrá usar las herramientas del Órgano de Normalización Técnica en traspasos, impuesto solidario y rentas y ganancias de capital inmobiliario, entre otros.

Esto no modifica automáticamente la base imponible de cada operación. Lo importante, según el análisis de Zamora, es que las personas actualicen sus datos periódicamente por iniciativa propia, revisen cómo aparecen sus inmuebles y valores en la plataforma, y gestionen a tiempo cualquier modificación.

Otro cambio afecta a quienes cobran con Sinpe Móvil: en principio, desde el 18 de enero los formularios de inscripción y modificación del Registro Único Tributario incorporarán los números vinculados a Sinpe Móvil usados como medio de pago en la actividad económica.

Además, quienes ya estaban inscritos el 20 de noviembre de 2026 tendrán 12 meses improrrogables, contados desde esa publicación. Aplica a los números usados en actividades económicas, sin importar el régimen tributario, y deberán mantenerse actualizados.

Por su parte, la resolución MH-DGT-RES-0039-2026 exige indicar quién elaboró la autoliquidación, que tiene carácter de declaración jurada: debe ser un profesional en ciencias contables o económicas, y quien la hizo por cuenta propia puede marcar “no”.

También se piden el número de identificación, el nombre del colegio profesional y el número de carné. Esta resolución rige desde su publicación y aplica a la declaración del período fiscal 2026 en los formularios 101, 102 y 103, cuando corresponda.

En IVA, el requisito rige desde el 1.º de febrero de 2027 para las nuevas autoliquidaciones comprendidas en la Resolución 0033-2026 (formularios 150, 151, 152 y 157). No aplica a declaraciones rectificativas de períodos anteriores a su vigencia.

Contribuyentes, contadores y empresas deben revisar sus accesos y registros en la plataforma Tribu-CR ante la entrada en vigencia de los cambios fiscales de 2027. (Shutterstock)

Contabilidad y facturación

En 2027 también coincide la vigencia de la tercera edición de la NIIF para Pymes, para períodos iniciados desde el 1.º de enero, con la resolución MH-DGT-RES-0015-2026, publicada en La Gaceta, Alcance 45-2026, el 29 de abril de 2026.

“De ahí la importancia de que tanto los contadores como clientes y patronos estén al tanto de qué servicio es contratado, y quién firma los estados financieros, que son la base de las declaraciones. Recuerde que, si no hay contabilidad cierta, en un eventual proceso de fiscalización se exponen a multas, sanciones o a que se desconozcan gastos deducibles o créditos en los diferentes impuestos”, dijo Zamora.

En facturación electrónica, recomienda probar los códigos actualizados y la aceptación de cédulas alfanuméricas, así como capacitar a quienes facturan.

Asimismo, antes de usar los códigos 13, 14 o 15 por error material, conviene consultar al contador para saber qué período ajustar y si procede rectificar una declaración ya presentada.