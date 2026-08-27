Finanzas

Tribunal condena a 330 años de cárcel a extesorero del Banco Nacional por sustraer ¢3.294 millones

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Por Redacción EF

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El extesorero del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) Ricardo Alonso Olivas Valle fue sentenciado a 330 años de cárcel tras ser hallado culpable de 33 delitos de peculado. A Olivas se le señaló como el único responsable de la sustracción de ¢3.294 millones del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE), un caso que se conoció públicamente en octubre de 2023.








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Redacción EF

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