Vea cómo crecerían sus ahorros en dólares: esto le pagan 12 entidades financieras por certificados de depósito a plazo

El Certificado de Depósito a Plazo o CDP es uno de los métodos de ahorro a plazo más populares, ya que corresponde a una modalidad de inversión mediante la cual los clientes de una institución financiera, pública o privada, entregan fondos durante un periodo definido a cambio del pago de intereses.

La Tasa Pasiva Negociada (TPN) es el indicador que refleja el promedio de las tasas de interés que los bancos pagan por el ahorro a plazo. Este indicador cerró marzo de 2026 en 3,25%.

Aunque es superior a algunos meses previos, lo cierto es que es mucho más baja que los valores registrados durante 2025. De hecho, el más alto tuvo lugar en enero del año pasado, cuando se situó en 3,62%.

EF recopiló información de 12 intermediarios financieros y las tasas que ofrecen a sus clientes por un CDP a tres, seis, nueve y 12 meses en moneda extranjera.

Cooperativas tienen los premios más altos

Las cooperativas destacaron, al corte de marzo, con las mejores tasas de interés en los Certificados de Depósito a Plazo.

Su promedio ponderado de la Tasa Pasiva Negociada para ese mes fue de 3,65%, la cifra más alta en comparación con los demás tipos de entidades financieras.

Esto concuerda con los rendimientos que muestran estas instituciones, sobre todo a nueve y 12 meses; Coocique, Coopealianza, Coopecaja y Coope Ande brindan premios mayores al 4%, lo cual contrasta con el resto de entidades, pues se mantienen sobre el 3%.

En el mismo mes, los bancos públicos registraron el promedio más bajo con 2,57%, por debajo de las mutuales (2,79%) y de los bancos privados (3,44%).

Dentro del grupo de los bancos públicos consultados, el Banco Nacional encabeza la lista de tasas a tres (1,74%), nueve (3,15%) y 12 meses (3,39%). No obstante, a seis meses la tasa más alta fue la del Banco Popular, con 2,52%.

En los bancos privados, no hay uno que destaque por encima de los demás en todos los plazos.

En cuanto a las mutuales, aunque se mantuvieron como las más altas durante el año pasado, a partir de enero iniciaron un descenso que se acentuó entre febrero y marzo de 2026, al pasar de 3,64% a 2,79%. Es decir, hubo una caída de 0,85 puntos porcentuales.

Montos mínimos de inversión

Cuando usted decide iniciar en esta modalidad de inversión, la institución con la que se asocie le pedirá un monto mínimo, que varía según las políticas de cada una.

El más exigente es BAC Credomatic, pues solicita $2.500. Le sigue DAVIbank con $1.000.

Sin embargo, son los dos únicos que llegan a los miles, pues el resto no supera los $500. De hecho, en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), el Banco de Costa Rica (BCR), Coopenae, Coopealianza y Coopecaja puede hacerlo con solo $100 (Coope Ande con $50).