Vea cómo se han comportado los fondos de pensiones en este 2025

El monto administrado por los fondos de pensiones llegó a ¢27,5 billones en activos administrados, impulsado por el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), con un incremento superior al 3% en afiliados, con datos a setiembre de este año.

El aumento en la cifra administrada refuerza la importancia de preservar la naturaleza previsional y de largo plazo de los fondos de pensiones, especialmente en un contexto demográfico cada vez más desafiante, marcado por el envejecimiento de la población y la reducción de la natalidad, afirmó la Superintendencia de Pensiones (Supén) en un comunicado de prensa enviado este 23 de diciembre.

El 92,3% del activo total se encuentra invertido en instrumentos financieros y el restante corresponde a disponibilidades, créditos a afiliados (en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y en el fondo de pensiones del Magisterio Nacional).

Pensiones, pensión, planes de pensión, jubilación, ROP (Shutterstock/Shutterstock)

Los planes voluntarios experimentaron un aumento del 7,4% en la cantidad de nuevos contratos en comparación con septiembre del año anterior, especialmente entre personas de 45 años o más.

Estos son instrumentos que permiten a cualquier persona—asalariada, trabajadora independiente o menor de edad bajo tutela— hacer crecer un ahorro paralelo a los regímenes obligatorios, como el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) o ROP, con el objetivo de fortalecer su fondo para el retiro.

Esos planes pueden iniciarse con aportes que van desde los ¢5.000 o $50, administrados por operadoras autorizadas. Además, estos aportes son deducibles del impuesto sobre la renta y de las cargas sociales, lo que representa un alivio fiscal para quienes ahorran con miras a su jubilación.

En materia de inversiones, se ha dado una mayor diversificación de las carteras. Durante el 2025 se observó un aumento en la exposición a mercados internacionales, que pasó de representar el 18,5% en septiembre de 2024 a un 22,9% un año después.

La mayor parte de estas inversiones se realizó a través de fondos cotizados en bolsa, conocidos en inglés como los Exchange Traded Funds (ETF), que representaron el 78,1% de las inversiones extranjeras a septiembre del 2025, destacando una intención por diversificación y exposición a mercados globales.

Las rentabilidades de los fondos de pensiones continúan creciendo durante el 2025, aunque a ritmos menores que los observados el año anterior.

A septiembre del 2025, las tasas de rentabilidad nominales del ROP para los plazos de tres, cinco y diez años fueron 9,79%, 8,58% y 8,71%, respectivamente.

Entre los factores que destaca la Supen para este comportamiento sobresalen: el aumento en el valor de los títulos de deuda local, el comportamiento de los mercados internacionales y la apreciación del colón frente al dólar, que redujo el valor contable de los activos en moneda extranjera.

Rendimientos Nominales del ROP

Cifras a septiembre 2025, dados a conocer por la Superintendencia de Pensiones