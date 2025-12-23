Finanzas

Vea cómo se han comportado los fondos de pensiones en este 2025

La Supén presentó un resumen de los principales indicadores de los fondos de pensiones costarricenses. Vea qué dicen los números.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El monto administrado por los fondos de pensiones llegó a ¢27,5 billones en activos administrados, impulsado por el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), con un incremento superior al 3% en afiliados, con datos a setiembre de este año.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
PensiónROPSupén

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.