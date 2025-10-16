CDP en Costa Rica: vea cuánto le pagan 13 entidades financieras por un certificado a plazo en colones

El Certificado de Depósito a Plazo (CDP) es un instrumento financiero de acceso sencillo, ya que puede gestionarse fácilmente por medio de la banca en línea de las diferentes entidades.

Además, permite mantener los ahorros durante un período determinado por el cliente y obtener un rendimiento al finalizar dicho plazo.

Ahora bien, el promedio ponderado de la Tasa Pasiva Negociada (TPN) del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de setiembre, que refleja el promedio de las tasas de interés pactadas por los bancos en los depósitos a plazo, se ubicó en 4,25%.

El Financiero le consultó a 13 intermediarios cuánto le pagan a sus clientes por un CDP de tres, seis, nueve y 12 meses en colones. A continuación, le contamos los detalles.

Cooperativas ofrecen mayor porcentaje

En moneda nacional las cooperativas destacan al ofrecer mejores tasas de interés a partir de CDP, pues el promedio ponderado de la TPN para estas entidades de ahorro y crédito durante setiembre se situó en 5,36%, la cifra más alta en comparación con las demás empresas financieras.

Para el mismo mes, la banca pública tuvo el promedio más bajo (3,86%), le siguen las mutuales con 4,22% y la banca privada con 4,24%.

Dentro de las cooperativas consultadas, Coocique muestra las tasas más altas en casi todos los plazos analizados: 5,34% a seis meses; 5,95% a nueve y 6,57% a 12. Sin embargo, a tres meses lidera CoopeAnde, con 3,91%.

Respecto a los bancos públicos, el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) tiene las más altas a tres (3,15%), seis (4,00%), nueve (4,39%) y 12 meses (4,54%).

Montos mínimos de inversión

Tras revisar los montos mínimos de inversión solicitados por las entidades, se identificaron diferencias significativas en los capitales determinados para iniciar.

Quien posee el requisito más bajo es el Banco Popular, con un mínimo establecido de ¢10.000. En cambio, BAC Credomatic posee la más alta al solicitar una inversión inicial de ¢250.000.

Las demás piden montos ubicados dentro de estos dos extremos, aunque resalta Grupo Mutual con un mínimo particular de ¢20.000.