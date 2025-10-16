Finanzas

CDP en Costa Rica: vea cuánto le pagan 13 entidades financieras por un certificado a plazo en colones

Conozca lo que 13 intermediarios le pagan a sus clientes por un certificado de depósito a plazo a 3, 6, 9 y 12 meses en colones

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

El Certificado de Depósito a Plazo (CDP) es un instrumento financiero de acceso sencillo, ya que puede gestionarse fácilmente por medio de la banca en línea de las diferentes entidades.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Certificado de Depósito a Plazo (CDP)colonesTasa Pasiva Negociada (TPN)CDPAhorro
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.