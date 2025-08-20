Finanzas

Venta y circulación de cuarta nueva moneda coleccionable de ¢50 ya tiene fecha; vea dónde conseguirla y su precio

Habrá un total de 10.000 unidades en acrílico y 7.000 en estuche disponibles en varias entidades financieras

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció la puesta en venta y circulación de la cuarta moneda coleccionable de ¢50, dedicada a la lagartija y al ecosistema del bosque tropical seco.








Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista de El Financiero. Estudiante activa de bachillerato en periodismo. Experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

