Venta y circulación de última nueva moneda coleccionable de ¢50 inicia en unos días: vea dónde conseguirla, su precio y particularidades

El BCCR lanzó la moneda final de la colección “Fauna de los ecosistemas” con el conejo de monte como protagonista; habrá 10.000 unidades en acrílico y 7.000 en estuche, disponibles en varias entidades financieras

Por Marcia Solano Miller

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció que el próximo 26 de noviembre llegará al mercado la sexta y última moneda coleccionable de ¢50, de la serie “Fauna de los ecosistemas”.








Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

