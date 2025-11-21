Venta y circulación de última nueva moneda coleccionable de ¢50 inicia en unos días: vea dónde conseguirla, su precio y particularidades

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció que el próximo 26 de noviembre llegará al mercado la sexta y última moneda coleccionable de ¢50, de la serie “Fauna de los ecosistemas”.

Con esta entrega, se concluyen los lanzamientos de una colección que se mantuvo activa a lo largo del año.

La institución ofrecerá 10.000 unidades en acrílico y 7.000 en estuche, ambas con un precio fijado en ¢8.600.

Para garantizar que más personas puedan obtenerlas, se aplicará un límite de dos monedas por comprador, sin importar la presentación elegida.

La pieza destaca al conejo de monte, especie propia del páramo de la cordillera de Talamanca.

El diseño incorpora los textos “Páramo”, “Conejo de monte” y “Sylvilagus dicei”, junto con una representación del hábitat de la especie y la fecha de aprobación del diseño, “2023”.

En el anverso figuran las leyendas “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”, acompañadas de tres barras en alto relieve que facilitan su reconocimiento.

Además de la pieza para coleccionistas, ese mismo día entrará en circulación la versión regular destinada al uso cotidiano como medio de pago.

Esta no incluye elementos de color y se incorpora al flujo habitual de efectivo a través de las entidades del sistema financiero.

La sexta moneda coleccionable de ¢50 destaca al conejo de monte, una especie propia del páramo de la cordillera de Talamanca. (Cortesía BCCR)

Las entidades financieras estarán a cargo de distribuirlas y definirán los puntos de atención y la disponibilidad en cada sucursal.

Puntos de venta sexta moneda ¢50. (Cortesía BCCR)

Puntos de venta nueva moneda ¢50. (Cortesía BCCR)

Según el BCCR, hasta ahora se produjeron más de 47 millones de unidades de los seis diseños que conforman esta serie.

También hay una reserva superior a los 85 millones de monedas almacenadas, listas para ser distribuidas conforme crezcan los requerimientos de bancos, empresas y público en general.