Video: Así se llena en Tribu-CR la declaración del impuesto sobre la renta

Todas las personas físicas y jurídicas con actividad lucrativa presentarán en 2026 por primera vez el impuesto sobre la renta a través de la plataforma Tribu-CR, el sistema habilitado dentro de la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.

El formulario —correspondiente a este tributo— vence el próximo lunes 16 de marzo. Los contribuyentes que incumplan con esta obligación se exponen a una sanción equivalente a medio salario base, actualmente fijado en ¢231.100.

Los contribuyentes utilizarán por primera vez la plataforma Tribu-CR para realizar la declaración y pago del impuesto sobre la renta. (Ministerio de Hacienda/Ministerio de Hacienda)

Para presentar la declaración, la contabilidad deberá estar debidamente cerrada y actualizada con la información correspondiente al periodo comprendido entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de 2025.

La nueva herramienta incorpora un mayor nivel de desagregación en los datos solicitados, lo que se traduce en más casillas y en un llenado más minucioso del formulario.

Bryan Mora, socio de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte Costa Rica, explica en el siguiente video el procedimiento para completar correctamente la declaración en el caso de las personas físicas.