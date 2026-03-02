Video: Así se llena en Tribu-CR la declaración del impuesto sobre la renta

Todas las personas físicas y jurídicas con actividad lucrativa presentarán en 2026 por primera vez el impuesto sobre la renta a través de la plataforma Tribu-CR, el sistema habilitado dentro de la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
El formulario —correspondiente a este tributo— vence el próximo lunes 16 de marzo. Los contribuyentes que incumplan con esta obligación se exponen a una sanción equivalente a medio salario base, actualmente fijado en ¢231.100.
Para presentar la declaración, la contabilidad deberá estar debidamente cerrada y actualizada con la información correspondiente al periodo comprendido entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de 2025.
La nueva herramienta incorpora un mayor nivel de desagregación en los datos solicitados, lo que se traduce en más casillas y en un llenado más minucioso del formulario.
Bryan Mora, socio de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte Costa Rica, explica en el siguiente video el procedimiento para completar correctamente la declaración en el caso de las personas físicas.
Declaración del Impuesto sobre la Renta en Tribu-CR
