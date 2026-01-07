Internacionales

4 escenarios de gobernanza en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos

Por Mathew Chaves

La Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA) analizó los posibles caminos que podría seguir Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. En un conversatorio virtual, académicos presentaron cuatro escenarios de gobernanza que podrían materializarse en las próximas semanas.​








