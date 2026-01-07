4 escenarios de gobernanza en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos

La Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA) analizó los posibles caminos que podría seguir Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. En un conversatorio virtual, académicos presentaron cuatro escenarios de gobernanza que podrían materializarse en las próximas semanas.​

Según el comunicado de la UNA, “la incertidumbre sigue reinando en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos”. Señalan que “las manifestaciones públicas, hasta el momento, arrojan poca luz con respecto a los pasos a seguir”.​

El conversatorio contó con los académicos Carlos Cascante y María Fernanda Morales, de la UNA, y con Alexis Colmenares, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador.

Colmenares presentó el primer escenario como una “transición gestionada con el régimen chavista, bajo control de Estados Unidos”. Este esquema, según indicó, “es el que, en principio, presentaron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio”.​

Bajo este modelo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiría el poder “bajo los lineamientos dictados por Estados Unidos”. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano ya la ratificó en el cargo, según el comunicado de la UNA. El propio Trump indicó que si Rodríguez no se alinea, “la iba a pasar muy mal”.​

El segundo escenario contempla “alta cohesión del chavismo, pero bajo control de Estados Unidos”, lo que abriría “las posibilidades hacia una confrontación interna persistente”.

Entre las figuras afines a Maduro mencionadas están “Delcy y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional; Diosdado Cabello, ministro de Interior, y Vladimir Padrino, ministro de Defensa”.​

“Podríamos hablar de una guerra híbrida persistente, conflictos armados en distintos ámbitos en lo político, económico y social, en donde hay actores aliados extraterritoriales como Cuba, Irán, China y Rusia, que van a estar en contra de la intervención por parte de Estados Unidos”, detalló Colmenares.​

El tercer escenario supone “alta intervención de Estados Unidos y baja cohesión chavista”, con un protagonismo mayor de la oposición. Figuras como Edmundo González y María Corina Machado destacarían bajo este supuesto, según el académico. Sin embargo, Colmenares ve este escenario como el “menos probable”.​

“Sería verlo por etapas: ponemos orden conjuntamente con los maduristas y luego de que esté estabilizada la situación, ahí sí llamamos a la oposición para que, junto con la comunidad internacional, se organicen unas elecciones limpias y ordenadas”, explicó el experto.​

En Caracas, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina ante el Parlamento. Durante su juramentación declaró: "Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos; vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos". (MARCELO GARCIA/AFP)

El cuarto escenario plantea “bajo control de Estados Unidos y del chavismo-madurismo”, que sería el “más peligroso de todos los escenarios”. Este entorno llevaría hacia un “colapso de la gobernanza y un Estado fallido”, de acuerdo con Colmenares.​

El académico de la UNA, Carlos Cascante, señaló que el nivel de intervencionismo estadounidense responderá a los intereses de los grupos de poder alrededor de Trump.

El caso está a cargo de un juez federal nombrado en 1998 por Bill Clinton. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lidera el proceso, que se desarrolla en el edificio federal Daniel Patrick Moynihan. Maduro es representado por Barry Pollack, abogado con más de 30 años de experiencia. (JANE ROSENBERG/AFP)

Uno de ellos es el que se identifica como MAGA (Make America Great Again), otro representa a los republicanos tradicionales, y otro donde emergen sectores tecnocráticos alineados a Elon Musk.​

“A la hora de tomar decisiones internas, esa composición tiene peso”, manifestó Cascante. El académico señaló la sobrerrepresentación política del estado de Florida en el gobierno republicano, lo que aumenta la presión por una mayor intervención en Venezuela.​

Cascante se refirió a las limitaciones jurídicas amparadas en la Constitución de Estados Unidos, que establece que es el Congreso el que autoriza el uso del poder militar. “Las acciones policiales con apoyo militar, como ocurrió en Venezuela, tienen un consumo a lo interno de Estados Unidos”, explicó.​

Personas participan en un servicio de oración especial en respuesta a la destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro en la parroquia de Santo Tomás de Aquino en Boston, Massachusetts, este 4 de enero. Fotografía: (JOSEPH PREZIOSO/AFP)

La académica María Fernanda Morales indicó que desde la comunidad internacional ha prevalecido un “discurso cauteloso”. Mencionó que “en la reunión de la mañana (6 de enero del 2026) del Consejo de Seguridad de la ONU, donde miembros permanentes como Rusia y China, con derecho a veto, hacían una crítica más explícita”.​

Cuba, Rusia, China y Nicaragua ya expresaron respaldo político al régimen chavista. Este alineamiento geopolítico resulta relevante para los posibles escenarios de gobernanza analizados por los expertos. El apoyo de potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad complica el panorama internacional.

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron en su primera audiencia ante un tribunal federal de Nueva York. Las acusaciones formales incluyen conspiración narcoterrorista y tráfico de cocaína, derivadas de investigaciones de la DEA. En caso de ser declarados culpables, enfrentarían penas entre 30 años y cadena perpetua. (JUAN BARRETO/AFP)

Morales dejó abierta la posibilidad de algún pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA). A lo interno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) no se ha llegado a un consenso, “lo que revela las asimetrías políticas existentes en torno a la situación venezolana”.​

Los escenarios presentados por la UNA no son predicciones, sino marcos analíticos para comprender las posibles trayectorias del país. El futuro de Venezuela dependerá de la correlación de fuerzas internas, el respaldo internacional y la capacidad institucional para gestionar la transición. Los expertos coinciden en que las próximas semanas serán determinantes para definir el rumbo del país suramericano.​