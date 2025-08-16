Air Canada canceló mi vuelo por la huelga, ¿cuáles son mis derechos y cuánto dinero puedo recibir?

La huelga de auxiliares de vuelo de Air Canada que inició el 16 de agosto de 2025 provocó la suspensión de cientos de vuelos y dejó a miles de pasajeros en tierra en plena temporada alta de verano.

Si usted es uno de los afectados, es fundamental que conozca sus derechos y los pasos a seguir para solicitar compensaciones o reembolsos.

1. Derecho al reembolso completo o cambio de vuelo

Air Canada anunció que garantiza reembolsos completos a todos los pasajeros cuyos vuelos hayan sido cancelados por la huelga.

Así mismo, implementó políticas de cambio flexible, lo que significa que puedes solicitar la reubicación en otro vuelo sin costo adicional, sujeto a disponibilidad.

Para iniciar este trámite, debes hacerlo a través de la web oficial o la app de Air Canada.

2. Compensación en efectivo según la normativa canadiense

De acuerdo con las normas de la Autoridad de Transporte de Canadá aplicables en 2025, si la cancelación o retraso es responsabilidad de la aerolínea y le informaron con menos de 15 días de antelación, podría tener derecho a una compensación adicional en efectivo, determinada por el retraso que experimentes en tu destino final:

400 dólares canadienses (unos $290): si llega entre 3 y 6 horas más tarde.

700 dólares canadienses ($505): si llega entre 6 y 9 horas más tarde.

1.000 dólares canadienses ($723): si llega con más de 9 horas de retraso o si rechaza las alternativas porque el viaje ya no le sirve.

Cuando la cancelación ocurre por una huelga de trabajadores de la aerolínea, esta situación suele considerarse “bajo el control de la aerolínea”, por lo que la compensación económica suele aplicar. Pero no aplica si el gobierno determina que se trata de una “circunstancia extraordinaria” fuera de control de la aerolínea, lo que, hasta el momento, no ha sido estipulado oficialmente.

3. Requisitos para acceder a compensaciones

Debe conservar toda la documentación de su reserva, la confirmación de la cancelación y cualquier mensaje que reciba de la aerolínea.

Realice la gestión directamente con Air Canada, usando los canales oficiales de atención y autoservicio para evitar largas esperas.

Si el vuelo es parte de un viaje internacional con salida o llegada en la Unión Europea, pueden aplicar regulaciones adicionales, como el derecho a compensaciones de hasta 600 euros ($702) según el alcance del trayecto y los términos del Reglamento 261/2004.

4. ¿Y si ya no le sirve viajar?

Si la alternativa que le ofrece Air Canada ya no es útil para usted, puede rechazarla y exigir el reembolso completo, además de la compensación por la cancelación bajo control de la aerolínea, si corresponde.

5. Casos especiales y recomendaciones

Si su vuelo inició en México, tiene derecho, según Profeco, a reembolso total o reacomodo sin costo si la cancelación se debe a decisión de la aerolínea.

Dada la alta demanda y la temporada, puede no haber asientos disponibles en el corto plazo con otras aerolíneas, así que es recomendable explorar las alternativas lo antes posible.

Resumen

Solicite su reembolso o cambio directamente con Air Canada.

Conserve toda su documentación y comunicaciones.

Revise su elegibilidad a compensaciones económicas según el retraso final y la notificación.

Actúe rápido, pues la reubicación en otros vuelos está muy demandada este verano.

Manténgase atento a las actualizaciones oficiales de Air Canada y del gobierno canadiense, ya que podrían definirse nuevas directrices si la huelga se prolonga o cambian las condiciones regulatorias.

Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero con ayuda de un sistema de inteligencia artificial.