Internacionales

Amenazas de bomba en vuelos obligan a desviar aviones y movilizar cazas: ¿qué está pasando?

Por Redacción EF

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Una sucesión de amenazas de bomba contra vuelos comerciales volvió a alterar el transporte aéreo en Europa este jueves 5 de noviembre. Los avisos obligaron a desviar aeronaves, desplegar aviones militares y revisar pasajeros, equipajes y cabinas, en la tercera jornada de incidentes similares durante esta semana. Todas las aeronaves incluidas en los primeros reportes aterrizaron de forma segura








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Redacción EF

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