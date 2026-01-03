Internacionales

Ana Corina Machado se pronuncia ante la captura de Nicolás Maduro y su salida del poder en Venezuela

Por Europa Press

La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha celebrado este domingo la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, asegurado que ha llegado “la hora de la libertad” para Venezuela y reclamado al Ejército venezolano que reconozca a Edmundo González como presidente del país.








