Internacionales

Análisis de la economía de El Salvador en 2025: aceleración económica impulsada por construcción y remesas récord

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La economía salvadoreña exhibió en 2025 un dinamismo superior al anticipado, alcanzando un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cercano al 4%, según confirmó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en diciembre. Este resultado supera ampliamente las estimaciones iniciales de 2,5% formuladas a principios de año por diversos organismos multilaterales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
El Salvador
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.